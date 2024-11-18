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  • Оскар Пиастри о Бортолето: «Когда гонщик добивается таких результатов в «Ф-3» и «Ф-2» – он заслуживает места в «Формуле-1»
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Оскар Пиастри о Бортолето: «Когда гонщик добивается таких результатов в «Ф-3» и «Ф-2» – он заслуживает места в «Формуле-1»

Пиастри считает обоснованным переход Бортолето в «Формулу-1».

Пилот «Макларена» отметил, что успехи в молодежных сериях говорят о таланте бразильца и наличии уровня, необходимого для выступлений в «Ф-1».

Габриэл Бортолето со следующего сезона будет выступать за «Заубер».

«Безусловно, он демонстрирует впечатляющие выступления и отлично поработал. В прошлом году он выиграл титул в «Формуле-3» в своем дебютном сезоне, а сейчас лидирует в чемпионате «Формулы-2».

С моей точки зрения, когда гонщик добивается таких результатов, он без сомнения заслуживает места в «Формуле-1». А для меня это личная боль, поскольку в похожей ситуации я в свое время не получил места в «Формуле-1», – рассказал Пиастри.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакларен
logoЗаубер
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoГабриэл Бортолето
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