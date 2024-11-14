«Ред Булл» нашел «нового Ферстаппена»: 14 лет, тоже сын отвязного гонщика из Нидерландов!

Марко уже называет «исключительным».

Недавно в «Формуле-1» целый ряд гоночных медиа взорвались броским заголовком: система «Ред Булл» нашла целую потенциальную будущую замену своему нынешнему лидеру Максу Ферстаппену ! О планах и возможном уходе трехкратного чемпиона мира слухи ходят едва ли не с начала сезона, в котором форма недавних доминаторов оказалась бесконечно далека от прошлого года, а командный кризис дополнительно подогревает конфликт папы Макса с начальством своего сына.

Самое время вспомнить о наличии собственной системы поддержки талантов – одной из мощнейших, самых структурированных и продуманных в пелотоне – и усилить ее потенциальными мегаталантами «на радарах», чтобы не оказаться вновь на нуле через пару лет, как несколько сезонов назад! И в «Ред Булл» на этот раз подстраховались: помимо уже впечатляющего Лиама Лоусона в «РБ» и быстро взлетающего Арвина Линдблада в «Ф-3» встречайте главного героя нового набора: расхваленный самим боссом всех пилотов программы и самым строгим ментором пелотона Гельмутом Марко Рокко Коронель!

Парню только 23 октября исполнилось 14 лет, а на просмотр в молодежную программу «Ред Булл» его пригласили после успехов в европейском картинге. Трехдневные тесты на болидах «Формулы-4» и GP3 проходили в Хересе, после чего нидерландца без раздумий зачислили в юниорскую систему: перформанс оказался настолько сильным, что убедил даже сурового доктора Марко, поначалу считавшего Коронеля «слишком юным».

«Мы были очень удивлены Рокко. Ему 13 лет (на момент тестов в «Ред Булл» – Спортс’‘), так что он даже моложе Макса [Ферстаппена], когда мы начинали с ним работать. [На тестах] было несколько хороших пилотов, но для своего возраста Рокко Коронель был определенно исключительным», – признался корреспонденту GPBlog Марко.

«Я обычно передвигаюсь [по треку] на скутере. [Поэтому] мне не нужен секундомер. Мне сказали: «Коронель [на тестах был] самый быстрый», а я ответил, что «знаю. Мне не нужен секундомер, чтобы это увидеть». Он довольно зрелый, у него есть уверенность в себе. У него также довольно настойчивый отец, кажется, из Нидерландов. Но когда он закончил болтать, то [Рокко] рассказал гораздо больше о себе сам. Я впечатлен тем, как он сохраняет баланс между гонками и учебой. Так что уверен, если Макс когда-нибудь уйдет, у нас может уже будет преемник».

Отец Рокко – легенда «туринга». Рвался в «Ф-1», продавая фьючерсы» на свой успех, но уступил старшему Ферстаппену

Настойчивый папа юного дарования – легендарный ветеран «туринговых» гонок Том Коронель. Его карьера стартовала на заре 90-х: Том успел выступить во всех ключевых «кузовных» чемпионатах современности, включая BTCC (чемпионат Великобритании на туринговых машинах), WTCC (уже чемпионат мира на них же), TCR (Кубок мира – фактически наследник WTCC c похожей техниикой и статусом чуть пониже), выиграв свой единственный титул чемпиона европейской серии только в прошлом году!

Коронель также успешно ездил в открытых колесах: выиграл японскую «Формулу-3» и «Формулу-Ниппон» (предшественница нынешней «Супер-Формулы» и в 90-х один из важных трамплинов в «Ф-1» – Спортс’‘). Также нидерландский гонщик принял участие в десяти суточных марафонах в Ле-Мане (лучший финиш – 8 место общего зачета) и столько же раз в ралли-рейде «Дакар» в одном экипаже с братом-близнецом Тимом. В 2016-м Том пробил грандиозную отметку в общие 1000 гонок во всех сериях – сейчас ему 52 года.

Был у Коронеля-старшего и неудачный опыт с «Формулой-1»: для попадания в Гран-при он предлагал всем желающим покупать акции частной компании the Racing Dutchman B.V., созданной с одной единственной целью – оплатить ему место в одной из команд. Инвесторам самоуверенный пилот обещал вернуть вложения с процентами, как только добьется успеха: от высоких гонораров и спонсорских контрактов. Бизнес-план не сработал и для Тома все ограничилось лишь парой тестов за «Эрроуз», где в итоге предпочли выбрать его земляка Йоса Ферстаппена! Теперь Коронель-старший сосредоточен на том, чтобы мечту об «Ф-1» воплотил уже его сын Рокко, но и его бизнес-модель не забыли: теперь ее в виде токенов на блокчейне вопроизвел целый потомок и наследник трона Австро-Венгерской Империи Фердинанд Габсбург для финансирования участия в гонках на выносливость и его, и любого желающего попробовать схему.

Еще одно интересное совпадение, касающееся «преемника» Ферстаппена:Том Коронель женат на гонщице Паулин Цварт: они даже напарничали в европейском туринговом чемпионате в 2004-м. Макс тоже родился в гоночной семье – кроме отца Йоса, гонками занималась его мама Софи Кюмпен – и даже гонялась наравне с Баттоном и Физикеллой. На этом, правда, пересечения заканчиваются, ведь Том Коронель все-таки не достиг уровня токсичности Йоса Ферстаппена. Прежде всего он известен как невероятно позитивный гонщик, обожающий шутки: например, пресс-конференции он часто начинал фразой: «Мне не нужна удача, мне нужен лишь секс и деньги». Его с братом соцсети – главный источник лолов и мемов во время «Дакара» , а благодаря острому языку, Том еще и работает комментатором и гоночным экспертом на всех нидерландских крупных каналах сразу от Ziggo Sport до Viaplay и превратился в одного из главных спикеров страны. Его едкие цитаты о Максе и его соперниках постоянно расходятся по мировой прессе!

«На месте директора «Феррари» я бы спросил: сколько стоит перекупить Макса из «Ред Булл»? Кто сказал, что это невозможно? Я видел много ситуаций, когда деньги решали. И мы увидим, чего стоит Ферстаппен. Его ценность бесконечна, он стоит всей «Феррари», – как вам такой совет от Тома?

«Макс дыхнул огнем словно дракон – ведь он молод и жаждет успеха. К счастью для нас он не рекламная пустышка, а честный, настоящий парень», – реагировал Том еще на отказ Макса пропускать напарника во времена «Торо Россо».

«Если бы Стивен Спилберг был режиссером этого фильма, он бы позволил Алонсо сразиться за титул. Тогда круг бы замкнулся, и мы увидели бы настоящий кассовый хит. Но реальность другая. «Астон Мартин» потерял позиции в сравнении с топ-командами. А Алонсо – жертва этого», – комментировал он, например, перспективы главного ветерана серии в интервью Formule 1.

«Леклер слишком мягкий. Он идеальный зять, лабрадор», – описывал главного соперника Ферстаппена в 2022-м.

Да, строгости и прямоты Коронелу тоже не занимать – это тоже привлекло Гельмута Марко. На самом деле, все, что нужно знать о характере Тома , написано на задней части каждой его машины: слоган «Глотай мою пыль».

Он же продублирован и на перчатке – просто на всякий случай.

Интересно, какой слоган выберет сын.

«Новый Ферстаппен» пока поедет на спорткаре – для болидов с открытыми колесами слишком юн

Несмотря на лестные отзывы от ключевого советника программы «Ред Булл», пока что Рокко Коронель получил место только в «кузовном» кубке британского производителя спорткаров «Джинетта», где уже дважды пробился на подиум для новичков в трех гонках на «Сильверстоуне» . Первым в нынешней «Ф-1» такой путь подготовки опробовал Ландо Норрис – взял третье место в общем зачете. Затем по той же схеме поднимался один из самых многообещающих юниоров «Уильямса» Зак О’Салливан.

В следующем году Рокко проведет полноценный сезон в «кузовах», а еще поедет во взрослом картинговом классе ОК, куда как раз начинают пускать с 14 лет. Пока в достижениях у тинейджера только третье место юниорского чемпионата мира по картингу и региональные титулы в Европе.

Что же касается «открытых колес», то тесты за «Ред Булл» стали для Рокко первым и очень важным опытом – чем рассказал Motorsportweek отец Том.

«Самое замечательное – Рокко водил машину «Формулы-4» целый день. Все прошло так хорошо, что на следующий день его посадили в болид GP3. На самом деле это невероятно для 13-летнего мальчика. Но еще лучше то, что он был очень расслаблен. Я тоже старался немного все облегчить. Это гарантирует, что он никогда не станет нервничать или сильно впечатляться чему-либо».

Парню предстоит еще очень долгий путь, но он хотя бы начал его на четыре года раньше действующего чемпиона «Формулы-1». Макс Ферстаппен присоединился к «Ред Булл» только в 17 лет в отличие от Рокко Коронеля. И впечатил строгого босса программы уже на технике «Ф-3» – то есть на ступеньке сильно выше.

Неужели доктору Марко действительно удалось отыскать настоящую будущую замену для главной звезды?

Что еще почитать о звездных юниорах?

Фотографии: roccocoronel.com