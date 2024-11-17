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MotoGP. Хорхе Мартин о титуле: «Я в полном шоке. На последних кругах толком не мог управлять мотоциклом, из глаз полились слезы»

Мартин поделился эмоциями после завоевания титула.

Пилот «Прамак» выиграл чемпионский титул по итогам сезона-2024 в MotoGP. Судьба титула решалась в последней гонке сезона, которая проходила в Барселоне.

Мартин закончил заезд третьим, что позволило ему сохранить лидерство в общем зачете несмотря на победу, которую в гонке одержал его соперник – гонщик «Дукати» Франческо Баньяя.

«Это просто потрясающе. Я даже не знаю, что сказать – я в полном шоке. Эта победа –для моих людей, моей семьи. Людей, которые меня поддерживают – это все ради них.

На последних кругах я толком не мог управлять мотоциклом, потому что из глаз полились слезы. Очень эмоциональная гонка. И да, все это возможно благодаря людям, которые меня поддерживали, только благодаря ним.

Это был длинный путь – со множеством аварий, травм, и в итоге мы все-таки оказались здесь. Надеюсь, мы продолжим прибавлять и будем наслаждаться этим моментом. Это самое важное. Сбросить этот груз ответственности, давление – и просто наслаждаться моментом», – рассказал Мартин.

Мартин – чемпион MotoGP 2024 года

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Прамак
logoФранческо Баньяя
logoХорхе Мартин
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