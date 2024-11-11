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Экклстоун заменил бы Переса на Цуноду по ходу сезона: «Ред Булл» бы уже знал, готов ли Юки выступать с Ферстаппеном»

Экклстоун совершил бы перестановку в «Ред Булл» в 2024 году.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун сообщил, что на месте «Ред Булл» еще две гонки назад поменял бы Серхио Переса на пилота «РБ» Юки Цуноду.

«В таком случае сейчас мы бы уже знали, готов ли по-настоящему японский гонщик выступать с Ферстаппеном», – заявил британец.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
возможные переходы
logoБерни Экклстоун
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
logoЮки Цунода
logoРБ
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