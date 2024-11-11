Экклстоун заменил бы Переса на Цуноду по ходу сезона: «Ред Булл» бы уже знал, готов ли Юки выступать с Ферстаппеном»

Экклстоун совершил бы перестановку в «Ред Булл» в 2024 году.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун сообщил, что на месте «Ред Булл» еще две гонки назад поменял бы Серхио Переса на пилота «РБ» Юки Цуноду .

«В таком случае сейчас мы бы уже знали, готов ли по-настоящему японский гонщик выступать с Ферстаппеном», – заявил британец.

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