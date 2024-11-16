Гордон Рамзи: «Для Сенны приготовил бы капеллини с лангустином, рибай и шоколадный фондан»

Рамзи сообщил, что приготовил бы для своего кумира Сенны.

Известный повар и телезвезда Гордон Рамзи поделился рассказом о своем отношении к «Формуле-1» и трехкратному чемпиону Айртону Сенне .

«Я вырос буквально в пяти минутах от «Сильверстоуна », в маленьком городке под названием Давентри. Я начал ходить на «Сильверстоун», когда был восьмилетним мальчишкой, прямо после воскресной школы, так что я смотрю «Ф-1» уже десятилетиями.

Моими любимыми пилотами в детстве были Айртон Сенна и Найджел Мэнселл . Больше всего в Сенне меня поражало то, насколько он был сосредоточенным – он просто попадал в цель, а теми машинами было так тяжело управлять в сравнении с современными технологиями, которыми нам посчастливилось обладать сегодня. Это признак абсолютного, настоящего гения – бесстрашного.

Он контролировал болид, а не наоборот, и было просто невероятно, как ему удавалось ускоряться раньше и тормозить позже в сравнении с любым соперником.

Потрясающе было видеть, как Сенна становился чемпионом мира и размахивал флагом в честь Бразилии. Спустя годы у меня появилась возможность купить автомобиль, названный в его честь, посвященный ему – «Макларен » Senna… У меня до сих пор мурашки, когда я управляю им на трассе, и просто думать о том, что он сделал для «Ф-1» – что-то невероятное.

Если бы я готовил для Сенны, то начал бы с чего-то скромного, потому что таким он был – скромным, талантливым человеком, твердо стоящим на земле. Я бы начал с прелестных капеллини (крайне тонкие макаронные изделия – Спортс’’) со свежим лангустином. Похоже, ему нравилось красное мясо, так что главным блюдом стал бы превосходный рибай на кости, а на десерт я бы подал потрясающий шоколадный фондан (кекс с жидкой сердцевиной – Спортс’’) с прекрасным сливочным мороженым», – написал Рамзи.

Айртон Сенна – патрон Бразилии и после гибели. Фонд гонщика собрал $500 млн и обучил 36 млн детей