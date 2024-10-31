Айртон Сенна – патрон Бразилии и после гибели: его именем собрано $500 млн и обучено 36 млн детей

Главное наследие.

В 2024-м «Ф-1» отметила печальный юбилей: 30 лет гибели легендарного трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны. Волшебника часто вспоминают и без круглых дат, но с ней волна трибьютов залила, захватила и поглотила медиапространство: в этом году казалось, будто он повсюду.

Просто да, его наследие настолько велико и всеобъемлюще. Настолько мифологизированный масштаб его личности и мощь ухода на околопиковом уровне отпечатался в памяти гоночного мира.

Вот и в в этом гоуд венгерская трасса «Хунгагоринг» отделала поребрики в его честь – 6 и 7 повороты выкрасили в цвета его шлема.

Для домашнего Гран-при Сан-Паулу поставщик покрышек «Пирелли» подготовил особые призы за поул и наградные кепки (такие обычно продают потом ограниченным тиражом за 80 евро):

В день спринта и квалификации в честь Айртона организовали торжественный проезд на чемпионском MP4/5b с другим мегачемпионом за рулем..

(Правда, несмотря на постер с Феттелем, это будет почетный гражданин страны Льюис Хэмилтон).

А Netflix даже готовит к выпуску 29 ноября этого года целый полухудожественный мини-сериал о восхождении до вершин «Ф-1» – ведутся съемки с реальными историческими болидами, на легендарных треках и с бразильскими актерами.

«Очень приятно сообщить, что мы расскажем историю, которую знают о нем лишь немногие. Семья Сенны стремится сделать этот проект совершенно уникальным и беспрецедентным. И никто лучше Netflix, имеющего глобальный охват, не сможет стать нашим партнером», − сказала на презентации проекта сестра Сенны Вивьен, мама бывшего гонщика «Формулы-1» Бруно Сенны и управляющая благотворительным Институтом Айртона Сенны – который занимается сбором средств на улучшение образования детей в Бразилии через лицензирование брендинга великого чемпиона.

Да, ведь огромную роль мифологизации, поддержания и постоянного возвращения образа великого Волшебника принадлежит именно усилиям Института Айртона Сенны и НКО Senna Brands, продающей лицензии на его образы, айдентику, цвета, имидж и брендинг. Именно они часто и поддерживают пламя в пожаре бесконечных трибьютов – причем в истоке идеи стоял сам чемпион.

Помните известную историю о контрактном споре с «Маклареном»: требовании огромных $1 млн долларов за гонку с предоплатой и отказа прилетать на Гран-при до поступления денег ? Оказывается, уже богатый к тому моменту Айртон (он вообще произошел из крайне обеспеченной семьи) думал не только о капитализации личной славы и пополнения банковского счета, но искал любые способы раздобыть еще побольше денег ради будущего родины.

«В начале 1994-го у Айртона состоялся разговор с его сестрой Вивьен, – раскрыл исток инициативы директор развития бизнеса Senna Brands Тьягу Фернандеш . – Он просил о помощи. Он раздавал много денег по многим конкретным направлениям, но не видел весомых результатов или структурных улучшений. И он попросил Вивьен: «Пожалуйста, можешь помочь мне придумать что-то, что поможет улучшить Бразилию как страну?»

Айртон всегда понимал, что смог стать пилотом «Формулы-1», потому что имел возможность развивать свой потенциал и оказался достаточно «везучим» на семью, которая смогла позволить себе предоставить такие возможности. Его раздражало, что большинство детей в Бразилии не настолько удачливы и не имели никакой возможности развить свой потенциал. И за просьбой Вивьен стояла мечта Айртона о возможности для каждого получить возможность для развития без ограничений по доходам семьи, в которой родился. Но произошла та трагедия».

Однако позже в том же году Вивьен начала работу над реализацией мечты брата через создание Института Айртона Сенны (AIS). Его направленность заключалась и заключается в улучшении образования как основе пути к лучшим шансам для каждого – чтобы вся страна в целом получала пользу.

«В Бразилии около 90% детей школьного возраста ходят в государственные школы – около 40 миллионов учеников, – рассказал Фернандеш. – По началу фонд концентрировался на поддержке отдельных детей. Но затем Вивьен осмотрелась и увидела огромное количество детей, которые не получали таких же возможностей. То есть в целом мы на самом деле не улучшали качество образования. Мы просто помогали паре счастливчикам. Когда Вивьен это поняла, она реорганизовала фонд и перенесла фокус на учителей. Это стало ключевым элементом того, как фонд работает с тех пор. Вместо пары тысяч детей теперь мы помогаем миллионам.

ASI оценивает свой вклад в образование детей страны как участие в обучении более 36 миллионов учеников в Бразилии. «И все это – без привлечения государственных или общественных денег», – подчеркнул Фернандеш.

Откуда же финансирование? Именно от брендинга всевозможных вещей именем Сенны – любое участие в коммерческих продуктах или активностях пополняет бюджет фонда. Даже простое размещение логотипа, раскраски шлема или просто сочетания цветов с отсылкой к Айртону где угодно – только за взнос.

И в Бразилии это даже еще виднее: например, один из крупнейших банков страны Itau предлагает брендированную пластиковую карточку от ASI – с клятвой перечисления процента от каждого потраченного по ней доллара в фонд.

Также и с программой McDonalds: по специальным дням McDiaFeliz 1 бразильский реал с каждого бигмака идет в ASI.

Похожая программа работает и с местным агрегатором заказа еды iFood : процент с каждого заказа идет ASI:

Есть такая же и с сетью бразильских кофеен, супермаркетов, и еще несколькими коммерческими партнерами – они все собирают процент с каждой транзации.

А затем инвестируют в образование.

«Семья Сенны уже пожертвовала около 500 миллионов долларов, используя роялти-отчисления за образ Айртона и бренды Сенны, – поделился Фернандеш. – Так что каждый раз, как вы покупаете на треке кепку Сенны или заказываете спорткар «Макларена», часть роялти идет в фонд. Почему не все 100%? Нужно же и реинвестировать в бренд.

ASI полностью сконцентрирован на образовательных вопросах, а подразделение Senna Brands специально запущено для управления правами на образ, логотипы, имена и брендинг. Поддерживать его имя в актуальности – один из важнейших вызовов, и нам все еще нужно делать это для благополучия молодых поколений бразильцев.

Часть денег идет на развитие контента и выставок, на рассказы об актуальности Сенны как спортивного кумира, и Айртона как человека, и всей работы, выполняемой ASI».

«1 мая в Бразилии – большое событие Ayrton Senna Racing Day на треке «Интерлагос» для семей, где все могли прикоснуться к позитивным ценностям и воспоминаниям об Айртоне. 10000 человек посетили событие для поддержания намерения имени Сенны и отметили печальный юбилей позитивным образом».

У гонщиков «Ф-1» и работников серии был собственный забег – по треку в Имоле на Гран-при Эмилии-Романьи. Там вообще проводили фактически уик-энд имени Волшебника:

В ход пошли тематические подшлемники, флаги повсюду…

И Феттель на «Макларене» MP4/8 – на нем Айртон провел последний полноценный сезон в карьере. Это личная машина немца – купил ее пару лет назад на аукционе, а теперь публично поклонился.

«Вышел праздник. Важно отметить, что семья Сенны не хочет, чтобы люди только грустили 1 Мая. Она не хочет, чтобы все вращалось вокруг самой трагедии – но вокруг наследия Айртона».

Другие активности чаще всего больше направлены на внутреннюю аудиторию: например, в 2024-м в связи с 30-летием гибели Волшебника Фернандеш анонсировал грядущее расширение присутствия в сферы недвижимости и финтеха.

Например, весь район вокруг «Интерлагоса» превратили в галерею памяти:

Там есть теперь и тематический парк:

Также фонд и Senna Brands участвует и создании с поддержанием знания и образа Айртона и для совсем юных и будущих поколений – через мульт с героем Сениньей .

У канала «Пилота будущего» 416 тысяч подписчиков, многие выпуски за пару лет набрали по несколько миллионов просмотров – и, конечно, с главным героем существует мерч. Его продают и надевают при случае на чемпионов мира вроде Себастьяна Феттеля.

А еще всевозможные конструкторы, паззлы и развивающие игры!

И да, это тот самый персонаж, которого представлял для дела благотворительности еще сам Айртон в 1994-м:

Все началось с комиксов и журналов, а в мульт переросло в 2001-м.

На одном только Сенинье за 30 лет собрали деньги на поддержку обучающих центров в 3000 городах.

Но вообще все стороны стремятся расшириться как можно глобальнее – чтобы создать более стабильное знание об инициативах и более стабильный «внеюбилейный» денежный поток. Один из проектов международного масштаба с участием фонда и Senna Brands – как раз псевдодокументальный сериал от Netflix о жизни Айртона.

Активности «Макларена» на Гран-при и с суперкарами – из той же категории вин-вин: и команда напитывается через наследие легендарного гонщика , подсвечивая спонсоров, и благотворительный фонд Сенны получает новые отчисления за вот такие размещения и продажи соответствующего мерча.

А самое выгодное для всех сотрудничество в тот уик-энд – наверное, тройной альянс для рекламы фигурок болидов Айртона из LEGO: компания выстроила полноразмерную модель его легендарного MP4/4 1988 года – 400 тысяч деталек, свыше 700 часов работы полноценной бригады.

Ведь маленькая копия существует и стоит 80 евро.

Участвуют и другие команды – например, Пьер Гасли проехал пару кругов по «Сильверстоуну» на первом болиде Айртона «Тоулмен» TG183B и в шлеме его цветов:

Почему Пьер? Просто он выступает за «Альпин» – бренд «Рено», которая пришла в «Ф-1» через сделку по выкупу команды у «Бенеттона», а он… Вырос как раз из «Тоулмена».

Естественно, все эти инициативы еще и дополнительно собираются и выставляются самой командой Senna Brands в отдельном маркете – все лицензионные коллабы, донаты и отчисления с которых точно идут на благотворительность, собраны в специальном онлайн-магазине Senna Shop :

Там все – от фигурок и шлемов до специальных кроссовок и всех возможных маек.

Так что если вас достала истерия по Сенне в этом году, всех предыдущих и всех последующих, просто повторяйте себе: это все ради будущего Бразилии и ее благополучия. Буквально. Просто с глобальных рынков можно вынуть больше денег – причем для активистов не так важно, на ностальгии ли, или на поклонении величию. Но, наверное, это самое ценное в наследии Волшебника.

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