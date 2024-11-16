Новое лого MotoGP появилось перед презентацией в воскресенье
На сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза появились изображения новых логотипов чемпионата мира по мотогонкам MotoGP и серий Moto2, Moto3 и MotoE.
Лого MotoGP претерпит первое серьезное изменение с 2007 года. Официальная презентация с участием звезды «Игры престолов» Эмилии Кларк состоится вечером в воскресенье, 17 ноября, после заключительного этапа сезона-2024, Гран-при Барселоны.
Новые логотипы мотогоночных чемпионатов
Логотип MotoGP с 2007 года
Финал сезона MotoGP перенесен в Барселону
Фото: сайт Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза; соцсети MotoGP
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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