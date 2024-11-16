Новое лого MotoGP появилось перед презентацией в воскресенье

На сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза появились изображения новых логотипов чемпионата мира по мотогонкам MotoGP и серий Moto2 , Moto3 и MotoE.

Лого MotoGP претерпит первое серьезное изменение с 2007 года. Официальная презентация с участием звезды «Игры престолов» Эмилии Кларк состоится вечером в воскресенье, 17 ноября, после заключительного этапа сезона-2024, Гран-при Барселоны.

Новые логотипы мотогоночных чемпионатов

Логотип MotoGP с 2007 года

Финал сезона MotoGP перенесен в Барселону

Фото: сайт Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза ; соцсети MotoGP