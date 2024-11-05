Финал сезона MotoGP перенесен в Барселону

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил, что последний этап сезона-2024 состоится в Барселоне с 15 по 17 ноября.

Заключительный Гран-при должен был традиционно пройти в Валенсии , однако гонку перенесли из-за наводнения.

В Барселоне титул разыграют лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака » и действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати ».

Этап проведут как «Гран-при Солидарности в Барселоне».

MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе