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Финал сезона MotoGP перенесен в Барселону

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил, что последний этап сезона-2024 состоится в Барселоне с 15 по 17 ноября.

Заключительный Гран-при должен был традиционно пройти в Валенсии, однако гонку перенесли из-за наводнения.

В Барселоне титул разыграют лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака» и действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати».

Этап проведут как «Гран-при Солидарности в Барселоне».

MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Прамак
Барселона-Каталония
Гран-при Валенсии MotoGP
logoФранческо Баньяя
logoХорхе Мартин
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