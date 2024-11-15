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Рубенс Баррикелло: «Прямо сейчас вопрос в том, как хорошо Бортолето сможет подготовиться к «Ф-1» и как справится с давлением»

Баррикелло оценил перспективы Бортолето в «Формуле-1».

Бывший пилот «Ф-1» считает, что его юному соотечественнику хватит таланта, чтобы закрепиться в чемпионате, но главным факторов будет то, сумеет ли он справиться с давлением и грузом ответственности.

Габриэл Бортолето, который в следующем сезоне будет выступать за «Заубер», станет первым полноценным участником чемпионата «Формулы-1» от Бразилии с 2017 года, когда свой последний сезон провел Фелипе Масса.

«Конечно, я высоко оцениваю его талант. И прямо сейчас вопрос не в его гоночном мастерстве – посмотрим, насколько хорошо он сумеет подготовиться к выступлениям в «Формуле-1».

В данный момент у него все прекрасно. В такие моменты люди смотрят на тебя иначе, в паддоке наблюдают за ним, всем весело.

В любом случае, он очень хороший молодой гонщик, просто нам еще только предстоит увидеть, как он справится с психологическим давлением, как он будет работать в таких условиях. Потому что давление будет сильным.

Ведь он – следующий бразилец в «Формуле-1». У нас очень давно не было своего гонщика в «Ф-1», так что болельщики возлагают на него большие надежды. Посмотрим, как он справится.

Что бы я ему посоветовал? Получше узнать себя. Это лучший совет, который я могу дать ему прямо сейчас. И мы не должны злиться или переживать из-за плохих выступлений. Потому что плохие времена бывают у всех – и существуют они для того, чтобы пережив их ты стал лучше.

Если бы неудачных периодов не было – это было бы даже скучно. Ведь вы бы выигрывали все гонки и не знали, каково это – победить, преодолев непростые времена», – рассказал Баррикелло.

В «Ф-1» – новая надежда Бразилии! «Ауди» рискнула и заменила победителя Гран-при на дебютанта

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
logoРубенс Баррикелло
logoЗаубер
logoФормула-1
logoГабриэл Бортолето
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