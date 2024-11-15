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  • Фернандо Алонсо о борьбе за пределами топ-10: «Надежда поддерживает тебя и помогает сохранять мотивацию»
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Фернандо Алонсо о борьбе за пределами топ-10: «Надежда поддерживает тебя и помогает сохранять мотивацию»

Алонсо рассказал о мотивации бороться за позиции вне топ-10.

Пилот «Астон Мартин» отметил, что команда не теряет настрой и продолжает борьбу в каждой гонке, поскольку проделанная работа позволяет надеяться на прогресс в будущем.

После того, как в сезоне-2023 Алонсо в общей сложности восемь раз попал на подиум, в этом году результаты «Астон Мартин» заметно ухудшились, и команда обычно даже не борется за очки в гонках.

«Надежда есть всегда. Разумеется, с точки зрения соотношения позиций и затрачиваемых усилий, вы скажете, что борьба за 12-е место не стоит таких усилий.

Однако, если эта 12-я позиция даст вам представление о том, чего не хватает вашей команде – это уже другое дело. Ведь ты борешься с другими машинами и подмечаешь какие-то слабые и сильные стороны.

И путем обратной связи ты можешь передать все эти наблюдения команде, чтобы вы могли улучшить свою машину в следующей гонке или в следующем году. И сама эта возможность уже стоит того, чтобы бороться – надежда на то, что следующий год будет твоим, как раз таки поддерживает тебя и помогает сохранять мотивацию.

Кроме того, не стоит забывать о 900 сотрудниках, работающих на базе – они не ведут счет того, выигрываем мы гонки или финишируем 12-ми. Они всегда работают на максимуме своих возможностей – каждый день, с восьми до пяти, – стараясь сделать машину как можно лучше. Поэтому с каждым пройденным кругом ты чувствуешь это – что тебе предоставлена честь представлять команду, бренд. В данном случае «Астон Мартин». И ты с радостью выкладываешься на все сто процентов, вне зависимости от того, за какую позицию борешься», – рассказал Алонсо.

Гонка Алонсо – боль, крах и слезы. Просил медиков и доехал ради механиков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАстон Мартин
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