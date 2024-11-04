Гонка Алонсо – боль, крах и слезы. Просил медиков и доехал ради механиков

Хотя бился за поул и очки на худшей машине.

У «Астон Мартин» очень тяжелый сезон. После великолепного 2023-го с кучей подиумов команда с самой активным инвестиционным портфелем и свежей базой потеряла остатки контроля над качеством болида и теперь постоянно колеблется на границе очковой зоны – а спринты ее не особо интересуют (ведь там разыгрывают слишком мало очков при чрезмерном риске).

По ходу уик-энда в Бразилии в «Астон Мартин» царил тот же скепсис относительно спринтерских сессий:

«Для нас это скорее тренировка. Спринт ничего не значит для нас, поскольку лишь восемь болидов заработают очки, и даже если ты восьмой или седьмой, то получаешь балл или два. Так что формат не вознаграждает за скорость в пятницу вечером и в субботу – для нас гораздо важнее сосредоточиться на воскресенье. Вот на что нужно сделать ставку. Таков наш подход к уик-энду – он немного бесполезный до второй половины субботы», – объяснял Фернандо Алонсо.

Причем в этот раз на воскресенье пришлось сосредоточиться вдвое сильнее. Из-за сильного ливня в субботу квалификацию к основной гонке перенесли на утро следующего дня. Дождь, кстати, никуда не делся: выглядело отличным шансом для «Астон Мартин» показать мощный результат после целого года неудач, ведь в таких условиях на первое место вышел скилл самих пилотов.

В первую очередь это был великолепный шанс для Алонсо – условия немного сгладили разницы в болидах и позволили ему наконец включиться в реальную борьбу за поул. И все шло хорошо, Фернандо регулярно попадал в первую тройку по ходу сложной квалификации, где в каждом сегменте сессию останавливали красными флагами (их всего было пять!) – аварии происходили постоянно.

В финале, в третьем сегменте, не справился и сам Алонсо – его ошибка вызвала четвертый красный флаг. Авария отправила в ремонт уже второй зеленый болид – ранее машину разбил другой пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл.

Фернандо объяснил аварию необходимостью выжимать больше возможного: по мнению испанца, у «Астон Мартин» худшая машина в пелотоне!

«Да, мы брали на себя огромные риски. В сухих условиях мы были десятой по скорости командой, а затем заняли второе место во втором сегменте – это демонстрирует уровень решимости. Пожалуй, у Ланса и меня, к сожалению, был подход «все или ничего». Я сражался за поул, а, как уже сказал, у нас был десятый по скорости болид – такое случается», – заявил Алонсо.

Болид успели починить практически за 10 минут до того, как пит-лейн открылся для построения на стартовой решетке.

В гонке Фернандо стартовал девятым и стабильно боролся в конце первой десятки, однако на 40-х кругах не справился в 12-м повороте и вылетел за пределы трассы. Пришлось проехать по траве:

Алонсо вернулся на трек последним и через некоторое время обратился к команде: «Я финиширую ради механиков. Они отлично сегодня постарались. Но у меня болит спина. Такие подскоки – это ненормально».

Удивительно, но несмотря на неудобства, Фернандо продолжал атаковать и нагнал пелотон, а потом даже прошел Чжоу Гуаньюя из «Заубера».

Вот положение на трассе на 44 круге – после вылета:

16 секунд отставания от предпоследнего места и лишь 25 коротких кругов впереди.

А это прямо перед клетчатым флагом:

Феноменальная работа – ведь ему и вправду было трудно. Испанец даже просил позвать медиков после финиша: «Вызовите медицинскую машину, я подъеду. Когда остановлюсь, пойду с вами».

Ужасные подпрыгивания болида заметны даже на круге возвращения – как и полная изможденность Алонсо, который с трудом выравнивался от руля после каждого особо сурового подскока:

Фернандо было очень трудно выбраться из болида:

В послегоночном интервью Алонсо расчувствовался и признался, что финишировал в том числе ради пострадавших от недавнего наводнения в Валенсии:

«Мне нехорошо, несколько часов назад я чувствовал себя лучше. При обычных обстоятельствах я бы не финишировал, но я должен был сделать это ради механиков, ради себя, ведь мне было тяжело еще перед приездом сюда, и ради людей в Валенсии, ради многих людей, которые оказались в еще более ужасной ситуации, чем я сегодня.

У нас были проблемы с тормозами, на всех рестартах они проваливались, было чувство, словно в поворотах мне приходилось тянуть тормоз рукой. В этом плане гонка прошла неидеально. Нужно улучшить ситуацию к следующему этапу».

Были даже слезы.

А ведь еще до уик-энда в Бразилии у Фернандо обнаружили желудочно-кишечную инфекцию , из-за которой ему пришлось вернуться на лечение в Европу. Алонсо два раза подряд пропустил медиа-день в четверг – сначала в Мехико, а потом и в Сан-Паулу. Он выздоровел, а потом провел вот такое ужасное воскресенье.

В «Астон Мартин» считают, что все из-за кочковатой трассы: два месяца назад на «Интерлагосе» поменяли асфальт, но новый оказался еще более бугристым.

«Фернандо шел в очках на протяжении большей части гонки, но заблокировал тормоза и опустился в конец пелотона. В конце гонки он испытывал сильный дискомфорт из-за кочковатости трассы, так что у нас в приоритете убедиться, что с ним все в порядке», – заявил руководитель команды Майк Крак.

Вот только проблема кроется еще и в днище: «Астон Мартин» использовал ту же спецификацию, что и в Остине. Как писал AMuS , эта версия оказалась разочарованием: болид еще в США ужасно подскакивал и был нестабилен в поворотах. В Сан-Паулу механики сравнили новое днище с образцом из этапа в Японии (то есть самого начала сезона), но все равно решили оставить новинку.

Вот что было в Остине две недели назад – те же швыряния по всему кокпиту:

Может, пилотов теперь просто укачивает или набивает до сотрясения мозга?

В команде мечутся в попытке понять, в чем проблема, и все никак не могут разобраться – а тем временем ребятам за рулем приходится страдать. Какие уж тут очки и битвы за топ-10 – повезло, что пятому месту в Кубке конструкторов вряд ли что-то угрожает благодаря удачному старту.

Но продержится ли Алонсо до конца контракта в таких условиях – до финала 2026-го и 44-летия?

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ;