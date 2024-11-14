Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли разбил болид в Монце, а в Мексике был слишком медленным – тоже нездорово»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о противоречивых выступлениях будущего гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в пятничных практиках, хотя отметил и талант итальянца.
«У Кими Антонелли есть способности и скорость для выступлений в автоспортивном премьер-классе, в этом нет сомнений. В сравнении с другими новичками – Бермэном, Дуэном и Бортолето – он провел куда больше кругов благодаря тестам на старых машинах «Мерседеса» на различных трассах.
Но в Монце он выехал и, казалось, сразу же захотел побить рекорд трека. А затем разбил болид.
На мой взгляд, в Мексике он пилотировал слишком осторожно, чтобы не допустить ошибок. В Монце звучала критика из-за аварии, а в Мексике он был слишком медленным – конечно, это тоже нездорово. Надо найти баланс, и, как мне кажется, это проблема», – заявил колумбиец в эфире W Radio.
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