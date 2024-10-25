Все юниоры команд «Ф-1»: кого ждать в Гран-при? Кто самый перспективный?

Новая волна новичков, пришедших в «Формулу-1», доказывает, что программы академий, реализуемые командами, могут играть ключевую роль в развитии молодых талантов.

За годы существования этих программ до элиты добрались несколько громких имен. Например, уже в следующем сезоне «Мерседес» выставит на старт состав, полностью состоящий из пилотов своей академии: «Серебряные стрелы» поддерживали Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла практически на всех этапах их карьеры.

Но какие молодые гонщики сейчас входят в систему каждой команды «Формулы-1», и каким может быть их будущее в автоспорте? Листайте дальше, чтобы узнать больше о юниорах и возможных будущих звездах.

«Макларен»

Парни из Уокинга давно активно вкладываются во многих гонщиков. Именно они активно участвовали в развитии Льюиса Хэмилтона и Ландо Норриса. Недавно команда перезапустила программу развития – и в настоящее время в ней находятся семь пилотов.

Габриэль Бортолето . После победы в 2023 году в общей «Формуле-3» Бортолето дебютировал в «Ф-2». В сентябре 19-летний бразилец провел первые тесты в «Формуле-1» за рулем болида предыдущих сезонов, и с тех пор его отправляют на вакантное место в «Заубер». Его делами занимается лично Фернандо Алонсо и его агенство А14 – двукратного чемпиона мира не раз видели беседующим с боссами будущей «Ауди» насчет возможного повышения протеже.

Патрисио О’Уорд. Возможно, что вы уже слышали эту фамилию, так как мексиканец выступает в «Индикаре» за команду «Эрроу Макларен». 25-летний пилот участвовал в нескольких свободных практиках, а также в частных тестах.

Ре Хиракава . Еще один резервный пилот команды «Ф-1». 30-летний японец выступал и побеждал в главных сериях страны «Супер-Формуле» и «Супер ГТ». В 2022 году перешел в чемпионат мира по гонкам на выносливость, где выиграл «24 часа Ле-Мана», а также завоевал титул в составе «Тойоты». Пришел в Уокинг по партнерской программе ради получения опыта на симуляторе и боевых болидах.

Бьянка Бустаманте . Стала первой женщиной-пилотом, присоединившейся в октябре 2023 года к программе «Макларена». Также 19-летняя филиппинка представляет команду в «Академии Ф-1» в сезоне 2024 года – вторая и последняя ее кампания в этой категории. Она также выступала в чемпионате «Формулы-4» ОАЭ и итальянской «Ф-4».

Уго Угочукву . Уроженец Нью-Йорка уже давно находится в поле зрения «Макларена»: после победы на чемпионате Европы по картингу он в 13 лет подписал долгосрочное соглашение с командой. Сейчас Угочукву 17 лет и в 2025 году он выступит в «Формуле-3» за «Прему». А за «Макларен» у него вице-чемпионский титул в суперконкурентной итальянской «Ф-4», победа в европейской мини- «Ф-4» и средний сезон в региональной «Формуле» (промежуточная ступень между «Ф-3» и «Ф-4»).

Брандо Бадоер . Сын бывшего гонщика «Формулы-1» Луки Бадоера, Брандо − один из последних участников программы развития гонщиков «Макларена». 18-летний итальянец в настоящее время участвует в региональной «Формуле» (ФРЕКА) и, как и Угочукву, присоединится к «Преме» в «Ф-3» в следующем году.

Элла Ллойд . Еще один новобранец программы − 19-летняя Ллойд из Уэльса, которая на недавнем Гран-при Сингапура «Академии Ф-1» появилась в качестве приглашенного пилота. В ноябре для нее забронировали место на первых женских тестах «Формулы Е» в Валенсии, а затем она будет выступать за команду в женской «Ф-1» на постоянной основе.

«Ред Булл»

Юниорская система «Ред Булл» имеет в активе несколько успешных выпускников − Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо и Алекс Албон. В настоящее время в систему входят девять молодых гонщиков. Сможет ли кто-то из них в будущем попасть в «Ф-1»?

Исак Хаджар. Француз борется в этом сезоне за титул чемпиона «Ф-2», на данный момент отставая от лидера Бортолето всего на 4,5 очка. 20-летний гонщик присоединился к программе «Ред Булл» в 2022 году и с тех пор поучаствовал в двух практиках команды. Кристиан Хорнер упоминал Хаджара в разговоре о будущих планах команды «Ред Булл» в отношении своего состава в «Ф-1». Повышен до офицального резервиста после перехода Лоусона в «РБ» на место Риккардо.

Пепе Марти. Еще один гонщик «Формулы-2», которого в 2022 году подписало агентство Фернандо Алонсо A14 Management. Тогда он дебютировал в «Ф-3», а год спустя 19-летний испанец значительно улучшил результаты, и в надежде продолжить развитие в «Ф-2» присоединился к системе «Ред Булл».

Оливер Гете. После того, как Франко Колапинто забрали в «Уильямс», немецкий гонщик Оливер Гете занял его место в «МП Моторспорт». До этого 19-летний пилот гонял в «Формуле-3» за «Кампос» и закончил сезон 2024 года на седьмом месте.

Арвид Линдблад. Кристиан Хорнер недавно назвал Линдблада в качестве возможного кандидата для основы «Ред Булл». 17-летний британец входит в состав юниорской команды австрийцев с 2021 года и недавно завершил дебютную кампанию в «Формуле-3» на четвертом месте в чемпионате, став самым успешным новичком. На 2025-й год у Линдблада контракт с «Кампосом» в «Ф-2».

Тим Трамниц. 19-летний немец присоединился к программе «Ред Булл» в 2023 году. Прошлый сезон он откатал в регионалке и закончил ее на втором месте, а дебютный год в «Ф-3» в составе «МП Моторспорт» − на девятом. Пришла и первая победа − в спринте в Монце.

Аюму Иваса. Японский гонщик в настоящее время проводит первый сезон в «Супер-Формуле» – по пути Гасли. В 2020 году 23-летний гонщик выиграл французскую «Ф-4», а в 2021 году перешел в «Формулу-3», после чего провел два сезона в «Ф-2», в которой закончил чемпионат 2023 года на четвертом месте. Иваса заявил, что его цель − стать чемпионом мира в «Формуле-1». За его спиной поддержка «Хонды», в «Ред Булл» иногда о нем вспоминают, но, похоже, Аюму проигрывает заочную конкуренцию Хаджару и Линдбладу.

Энцо Делиньи. В 2024 году 16-летний Делиньи представляет юниорскую команду «Ред Булл» в региональной «Формуле». После впечатляющих выступлений в картинге, француз дебютировал в 2023 году в испанской «Ф-4» и закончил сезон на четвертом месте. В этом году Делиньи шел 10-м в общем зачете.

Энцо Тарнваничкул. Первый таец в системе «Ред Булл» со времен Алекса Албона, присоединился в 2022 году, когда ему было 13 лет. В этом сезоне парень выступал в испанской «Ф-4» и занял 12-е место общего зачета с лучшим финишем на третьей строке.

Джеймс Эгози. Как и Тарнваничкул, Эгози в этом сезоне также выступает в испанской «Формуле-4». Американский подросток в настоящее время занимает восьмое место в турнирной таблице с таким же лучшим результатом − третьей строкой. Прославившись в картинге, Эгози какое-то время гонялся в итальянской «Ф-4».

«Феррари»

Академия «Феррари» дала миру «Формулы-1» Шарля Леклера и помогла в доводке Серхио Переса, Ланса Стролла и Чжоу Гуаньюя. Возглавляемая Джоком Клиа структура в последнее время подарила еще одного молодого пилота, которым стал...

Оливер Бермэн. В Саудовской Аравии британец с колес легко заменил Карлоса Сайнса, который слег с аппендицитом. 19-летний пилот ярко дебютировал и произвел хорошее впечатление на мир «Ф-1». В этом году он заканчивает второй сезон в «Ф-2», несколько раз ездил свободные практики за «Хаас», а со следующего сезона будет их боевым гонщиком.

Дино Беганович. Шведский гонщик в 2022 году стал чемпионом ФРЕКА и завершив год спустя дебютный сезон в «Ф-3» на шестом месте. Он повторил этот результат в сезоне 2024 года, одержав две победы в гонках за команду «Према».

Рафаэль Камара. 19-летний Камара бразилец − еще один гонщик, добившийся успеха во ФРЕКА. В 2024 году юноша завоевал титул чемпиона серии, одержав пять побед, а в 2025 году станет пилотом «Ф-3» команды «Тридент».

Майя Вейг. Вступив в Академию Скудерии в 2021 году, Вейг стала первой женщиной в программе развития. В настоящее время 20-летняя нидерландская гонщица занимает третье место в «Академии Ф-1» − ее дебютный в этой категории, − и также выступала в ФРЕКА и итальянской «Ф-4» с парой заездов в топ-10.

Аурелия Нобелс . Гоняется вместе с Вейг в «Академии Ф-1». 17-летняя девушка из Бразилии победила в старшей категории программы ФИА Girls On Track − Rising Stars, благодаря чему и получила место в академии «Феррари». Она также выступала в итальянской «Ф-4».

Туукка Тапонен. После многочисленных успехов в картинге, Тапонен дебютировал в 2023 году в «Формуле-4» ОАЭ и в настоящее время выступает во ФРЕКА, где занимает в турнирной таблице третье место. 17-летний финн перейдет в 2025 году в команду «Ф-3» «АРТ», в которой дебютировал на предпоследнем этапе сезона 2024 года. Считается одним из главных талантов своей волны.

«Мерседес»

Через юниорскую программу «Мерседеса» прошли Джордж Расселл и Эстебан Окон. В настоящее время в академии числится семь гонщиков разных категорий, один из которых в следующем сезоне займет место боевого пилота.

Андреа Кими Антонелли. Имя, которое не нуждается в представлении. В 2025 году займет место уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона . Для начала 18-летнему гонщику нужно завершить дебютный сезон в «Формуле-2», в котором он выиграл две гонки и едва не взял пару поулов. Стоит напомнить, что итальянец влетел в «Ф-2», минуя «Ф-3» и победив по пути в каждой серии, где участвовал – от картинга до региональных «Формул». Котируется «новым Ферстаппеном».

Алекс Пауэлл. Ямайский гонщик выиграл много титулов в картинге, после чего в 2023 году перешел в гонки на одноместных авто. 17-летний спортсмен провел 2024 год, выступая в ОАЭ, Италии и серии европейской «Ф-4».

Дориен Пен. Француженка впечатлила уже в первой гонке, выиграв заезд в Джидде после поула в серии «Академии «Ф-1». В настоящее время 20-летняя гонщица занимает второе место в турнирной таблице, а также добилась успеха в WEC в классе LMP2, став первой женщиной, получившей награду «Откровение года». Да, это та самая напарница Квята с первого «Ле-Мана»!

Юаньпу Цуй. Китайский гонщик присоединился к юниорской программе «Мерседеса в 2021 году после того, как продемонстрировал хорошие успехи в картинге. После участия в различных чемпионатах по картингу в этом году Цуй дебютировал в британской «Ф-4» и закончил сезон на девятом месте, одержав победу в гонке на «Снеттертоне».

Кензо Крейги. Он еще молод, но перед тем как в 2023 году стать частью «серебряных стрел», Крейги уже успел завоевать множество наград в картинге. Среди прочих призов 14-летний британец выиграл Ultimate Karting Championship Series в 2022 году и перешел в юниорский класс в 2023-м.

Луна Флюша. Начав гоночную карьеру в 2017 году, она добилась впечатляющих успехов в картинге в своей родной Испании. С тех пор она выступала в классе ОК на чемпионатах мира и Европы, а также недавно присоединилась к проекту Iron Dames, который помогает поддерживать женские таланты.

Джеймс Анагностиадис. Австралийский подросток − недавнее пополнение в команде «Мерседес». Юноша выигрывал различные домашние чемпионаты по картингу, а затем вместе с семьей переехал в Европу, чтобы продолжить свою гоночную карьеру. В 2024 году он выступает на чемпионате Европы по картингу и чемпионате Великобритании по картингу.

«Астон Мартин»

Наряду с опытными пилотами вроде Стоффеля Вандорна и Джессики Хокинс, «Астон Мартин» также оказывает поддержку перспективным юниорам через созданную пару лет назад Академию – с ней тесно сотрудничает школа и менеджерская компания Фернандо Алорнсо A14 и FA Racing Team, а также линейка из академии и команды советника организации Педро де ла Росы DriveX.

Джейк Кроуфорд. После двух сезонов в «Формуле-3», где в 2022 году он стал седьмым, Кроуфорд в 2023-м стал частью команды «Хайтек» в «Ф-2» . В 2024 году 19-летний американец перешел в команду «ДАМС» и в настоящее время занимает пятое место в общем зачете, а его лучшим результатом стала одна победа в Барселоне.

Тина Хаусманн. В преддверии сезона «Академии Ф-1» 2024 года «Астон Мартин» подтвердил, что Хаусманн будет представлять их в женской категории. 18-летняя девушка из Швейцарии находится под крылом Джессики Хокинс и в настоящее время занимает двенадцатую строку в таблице.

«Хаас»

У «Хааса» нет программы развития гонщиков, но в «Академии Ф-1» американцы представлены Хлоей Чемберс.

Хлоя Чемберс. Американская гонщица дебютировала в 2021 году в американской «Формуле-4» (1 заезд в топ-10), а в следующем перешла в серию W (тоже 1 заезд в топ-10). Сейчас 20-летняя гонщица выступает за «Кампос» в «Академии Ф-1» и впервые победила во второй барселонской гонке .С 2025 года девушка станет частью академии «Ред Булл».

«Уильямс»

У команды из Гроува довольно большая академия, которая включает гонщиков всех категорий. Все они мечтают оказаться в «Формуле-1» – глядя на недавние примеры Логана Сарджента и Франко Колапинто.

Зак О’Салливан. В этом году дебютировал в команде «АРТ» в «Ф-2», выиграв две гонки и занимая четырнадцатое место. Недавно 19-летний британец объявил, что не сможет завершить сезон из-за проблем с финансированием. Ранее О’Салливан занял второе место в чемпионате «Ф-3» 2023 года, уступив титул Габриэлю Бортолето.

Люк Браунинг. Сезон в «АРТ» вместо О’Салливана завершает другой представитель «Уильямса» − Люк Браунинг. Британец в этом году гонял в «Ф-3» и стал третьим, а ранее победил в британской «Ф-4».

Джейми Чедвик. Она известна успехами в W Series, где выиграла все три чемпионата, которые успели провести. Кроме того Чедвик гоняла в ФРЕКА и серии электрических внедорожников Extreme E. Сейчас 26-летняя британка выступает в «Инди» NXT и стала первой женщиной, которая победила на дорожной трассе Road America. С тех пор она провела тесты в «Индикаре», а сейчас выступает как гонщица «Уильямса» и советница «Академии Ф-1».

Лиа Блок. 18-летняя американка представляет британскую команду в «Академии Ф-1» за «АРТ» и идет на восьмом месте дебютного сезона. Лучшая финишная позиция − четвертая. Кроме того, в 2023 году Лиа стала самой молодой участницей чемпионата Американской ассоциации ралли, а также выступала в таких категориях, как Extreme E.

Александр Бондарев. Стал первым украинским пилотом, который выиграл чемпионат Европы по картингу, а затем в 2023 году присоединился к академии «Уильямса». В 2022 году 15-летний Александр попал в серьезную аварию на карте, получил перелом ноги и прошел через десять операций и многомесячную реабилитацию. Но теперь вернулся на трассу и вновь котируется около топа мирового картинга своего возраста.

Алессандро Жусти. Французский подросток в настоящее время проводит второй сезон в ФРЕКА, где одержал две победы и занимает четвертое место в турнирной таблице. Также на постсезонных тестах «Ф-3» получил место в команде «МП Моторспорт».

Сара Мацуи. Японская гонщица присоединилась к академии в январе 2024 года. После впечатляющих выступлений в различных картинговых чемпионатах она участвует в первом полноценном европейском сезоне, а также соревнуется в Junior Champions of the Future Academy при поддержке «Академии Ф-1».

Дин Хугендорн. Самый молодой участник академии «Уильямса». В этом году после нескольких успехов в картинге перешел в класс OK Junior. В девятилетнем возрасте голландский гонщик стал самым юным победителем в классе WSK Super Master Race Mini Gr. 3.

«Альпин»

Академия «Альпин» в настоящее время работает с десятью гонщиками – и один из них готовиться в 2025 году начать в «Формуле-1». В рамках программы Rac(H)er, которая направлена на расширение возможностей для женщин и девушек в спорте, команда поддерживает ряд перспективных пилотов.

Джек Дуэн. Как и Бермэн и Антонелли, Дуэн − еще один человек, которому предстоит пройти весь путь от низших серий и до «Ф-1». 21-летний австралиец в 2025 году будет выступать за команду «Альпин», а ведь не так давно он был ее тест-пилотом. Наивысшее достижение пилота в «Ф-1» − третье место в сезоне 2022 года.

Виктор Мартен. Несколько лет как входит в академию «Альпин», показывая в течение карьеры хорошие результаты. Сейчас французу 23 года, в его активе есть титул чемпиона «Формулы-3» 2022 года, а во втором сезоне в составе «АРТ» он идет восьмым. Сейчас резервист №2 в основной команде и проходит обширную тестовую программу на прошлогодних болидах.

Куш Маини. Еще один пилот «Ф-2», представляющий «Альпин». Как и Мартен, 24-летний индиец проводит второй сезон и в спринтерской гонке в Венгрии впервые победил. Тоже активно тестирует прошлогодние болиды «Ф-1».

Габриэле Мини. Четвертый гонщик из «Ф-2». Итальянец был близок к титулу «Формулы-3» этого года, но проиграл Леонардо Форнароли. Вскоре после этого 19-летнего итальянца усадили в «Прему», так как в Баку Оливер Бермэн заменил в «Хаасе» дисквалифицированного Кевина Магнуссена. Мини закончил азербайджанский спринт на впечатляющем третьем месте.

Никола Цолов. Цолов проводил второй сезон в «Ф-3», три раза победил и занял 11 место. Хороший прогресс после перехода с менее серьезных гонок – победы в сезоне испанской «Ф-4». У 17-летнего болгарина контракт с A14 Management Фернандо Алонсо, однако французская компания его не финансиует: бюджет на продолжение карьеры собирал через краундфандинг.

София Флерш. 23-летняя немка присоединилась к академии «Альпин» в прошлом году, выступала за команду «Ван Амерсфорт» в «Формуле-3». Это был ее третий сезон на этом уровне. Немецкая гонщица также гонялась в других сериях, например в WEC. Лучшие результаты в карьере – пара подиумов в немецкой «Ф-4», пара заездов в топ-10 в «Ф-3», пара подумов в «Европейской серии Ле-Ман» в классе LMP2. Зато долгое время считалась самой известной, перспективной и маркетингово привлекательной девушкой-гонщицей.

Эбби Пуллинг. Кажется, именно она будет чемпионкой «Академии Ф-1» этого сезона. За две гонки до конца в активе 21-летней британки 95 очков. Пуллинг также выступает в британской «Ф-4» за «Роден», где она стала первой женщиной, выигравшей гонку в этой категории − «Брэндс-Хэтч».

Никола Лакорта. Итальянец стал участником программы «Альпин» в конце 2023 года, а в этом сезоне перебрался в ФРЕКА. Ранее 17-летний парень побеждал в гонках итальянской «Ф-4».

Кин Накамура-Берта. Прошел картинговую вертикаль и теперь участвует в гонках итальянской «Ф-4», где в настоящее время занимает шестое место. Он также занял второе место в чемпионате «Формулы-4» ОАЭ 2024 года и завоевал титул лучшего новичка.

Кабир Анураг. Последний член академии «Альпин» − 17-летний сингапурец Анураг. Сейчас он выступает в итальянской «Ф-4», а также в «Евро-4». К 22-м годам в его планы входит быть пилотом «Формулы-1».

«Кик Заубер»

Академию «Заубера» открыли в 2020 году, и в настоящее время в нее входить пять молодых пилотов.

Тео Пуршер. Француз − резервный гонщик «Заубера» и участвует практиках. 21-летний гонщик в 2023 году выиграл титул чемпиона «Ф-2», а в этом сезоне выступал в «Индикар» за «Эрроу Макларен». Фанаты ждут его в основной команде уже несколько лет, но он постоянно уступает конкурентам – поскольку успехи прежде всего связывают с огромным тестовым накатом.

Зейн Мэлоуни. Еще один претендент на чемпионский титул в «Формуле-2». Сейчас Мэлоуни идет на третьем месте. 21-летний барбадосец на первом этапе в «Сахире» завоевал две победы, положив начало второму сезону в «Ф-2». Он также резервный пилот «Заубера».

Лена Бюлер. 27-летняя Бюлер, завершившая в 2023 году первый сезон в «Академии Ф-1» на втором месте, с тех пор гоняет за «АРТ» во ФРЕКА. Швейцарская гонщица стала частью академии «Заубера» в начале 2023 года.

Кэрри Шрайнер. В этом году «Заубер» в «Академии Ф-1» представляет Шрайнер, которая проводит второй и последний сезон в этой категории. Ранее в этом году 26-летняя немка также участвовала в чемпионате «Формулы-4» в ОАЭ.

Тайм Салех. Салех представляет картинговую команду «Заубера». 15-летний немец показывает многообещающие результаты. Недавно он участвовал в чемпионате CIK-OK, в «формулы» пока не переходил.

Оригинал : официальный сайт «Формулы-1»

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI, IMAGO/Sebastian Rozendaal, IMAGO/ANTONIN VINCENT/Global Look Press Gettyimages.ru /Joe Portlock, Mark Thompson, James Bearne, Mark Sutton