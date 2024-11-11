Первые тесты в «Ф-1» 18-летнего сменщика Хэмилтона: без мандража катал отца в снег и шутил

«Мерседес» в 2024-м удивлял месяц за месяцем: и колебанием результатов от вылетов в первых-вторых сегментах квалификаций с едва видимыми способностями к битвам за что-то круче места в топ-8, то обновлениями, поулами и победами – наравне с фаворитами вроде «Макларена» и «Феррари», то новыми падениями…

Не отставали и трансферные скандалы: восьмикратные чемпионы начали сезон с того, что не стали удерживать флагмана Льюиса Хэмилтона от перехода в «Феррари» и занялись поиском сменщика. Причем кастинг происходил весьма занятно: шеф и акционер команды Тото Вольфф то выражал интерес к Максу Ферстаппену, то рассыпался в комплиментах Карлосу Сайнсу, то перечислял список из пяти претендентов… Причем в его откровениях проскальзывали намеки вроде «даже Джорджу Расселлу не гарантировано место на 2026-й, посмотрим» и «наш суперюниор Кими Антонелли крайне-крайне хорош и будущая супезвезда, но еще не готов».

Тем не менее, именно итальянского 18-летнего парня в итоге на Гран-при Италии официально объявили новым пилотом «Мерседеса» на 2025-й – на смену Льюису Хэмилтону. Тогда же и выяснилось: решение о его повышении принималось буквально за п ару минут.

Но чем же парень так впечатлил команду и ее шефа? Достаточно почитать инсайдерский рассказ колумниста итальянского Motorsport и Autosport Роберто Кинкеро о первых тестах парня на технике «Ф-1» актуального поколения, чтобы понять – журналист попал на них из-за старого обещания от семьи Антонелли пригласить на такие заезды. «Мерседес» сдержал слово, но при одном условии – Роберто расскажет о них только после подписания контракта. Теперь все формальности завершены, а мы перевели для вас его рассказ, который немного шире раскроет новичка.

Кими удивило волнение и количество людей из «Мерседеса»

По ходу уик-энда Гран-при Австрии отель Schonberghof становится неприступной крепостью. Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от входа в паддок на «Ред Булл Ринге», все номера в отеле, по очевидным причинам, зарезервированы для ведущих фигур из мира «Формулы-1».

Но когда на трассе нет гонок, картина полностью меняется. Так, например, было в один из вторников в апреле этого года. Весна в этих краях наступает медленно, преобладает зимняя одежда, а атмосфера в целом очень напоминает предсезонные тесты – в те времена, когда они проходили в Барселоне.

Ресторан отеля Schonberghof доступен для посещений, за одним из столиков общаются на итальянском и английском языках. Андреа Кими Антонелли непринужденно переключается со своего родного языка на английский, чтобы поговорить со своим консультантом из «Мерседеса» Стефаном Гереном, который был рядом с ним с тех пор, как он делал свои первые шаги в гонках на одноместных болидах с открытыми колесами.

«Венский шницель всем?» – говорит Антонелли, и люди за столом почти единогласно с ним соглашаются. Двенадцать часов спустя он впервые заберется в кокпит болида «Формулы-1», «Мерседеса» W12, на котором Льюис Хэмилтон выступал в столь драматично закончившемся сезоне-2021.

В карьере каждого гонщика бывают особые дни, которые наступают неожиданно, о других днях ты долго мечтаешь, они медленно обретают форму и в итоге претворяются в реальность. Первые тесты за рулем болида «Формулы-1» навсегда останутся в памяти каждого гонщика, которому вообще представится такая возможность.

От нервозности не осталось и следа: вероятно, родители Кими Марко и Вероника просто очень хорошо ее скрывают. Антонелли держит себя в руках рассуждая обо всем. От гоночного сиденья в кокпите: «По ощущениям, тут весьма комфортно». И заканчивая рассуждениями о погоде: «Ну, на всякий случай, если первые круги за рулем болида «Формулы-1» мне придется проехать по мокрой трассе и на «синих», дождевых шинах».

Антонелли еще не знает, что на первых тестах болида «Ф-1» его будет сопровождать не только дождь – во второй половине дня в Австрии вообще пойдет снег. Пока он поглощает свой венский шницель, но при этом строго отказывается от сладостей и напитков, кроме негазированной воды. Отец Марко прерывает тишины, спрашивая: «Что тебе сказали инженеры?»

«Программа будет зависеть от погоды. А вообще я был очень удивлен, что они все так взволнованы», – отвечает Антонелли.

Накануне первых тестов одной из задач, которые решил выполнить Антонелли, было запомнить имена всех инженеров, с которыми он будет работать. Он попросил у «Мерседеса» файлы на всех сотрудников, с которыми встретится на трассе, связал имена с лицами и постарался все запомнить, чтобы ускорить процесс сближения с командой.

Когда ужин подходит к концу, Антонелли начинает травить байки (вспоминает курьезные моменты как альтернатива) о сезоне региональной «Формулы», который закончился всего полгода назад, и о трудностях, с которыми он столкнулся по ходу трех первых для него уик-эндов в «Формуле-2» – проблемах в управлении болидом, который тогда был еще далеко не в лучшей форме. После этого 17-летний юноша удаляется в свою комнату, на прощание ласково поцеловав родителей.

Идет дождь. Когда Антонелли открыл дверь в боксы «Мерседеса», то выглядит изумленным: «И все эти люди здесь ради меня?»

Здесь нет никаких гостей, только строго необходимый для проведения сессии персонал, тесты проходят за закрытыми дверями. Хотя для тех, кто попадает в паддок «Формулы-1» из младших категорий, наблюдение в целом верное. Во время тестов «Ф-1» в боксах команды находится примерно 30 человек – включая инженеров, механиков, специалистов по телеметрии и так далее.

Исключение сделано только для автора этих строк – рамках старого обещания, данного Антонелли, когда он еще проводил свой первый сезон в гонках на болидах с открытыми колесами. Я тогда сказал: «Я хочу быть там в тот день, когда ты первый раз сядешь за руль болида «Формулы-1». Это было вопросом времени, но и тут Антонелли задает темп.

Он непринужденно передвигается по боксах, приветствует всех сотрудников и общается с ними, комментируя интенсивность дождя: «Думаю, воды и правда очень много. Надеюсь, что мы все-таки сможем погонять, хотя бы на дождевых шинах, но я хочу туда выехать». В девять часов ровно инженеры идут ему навстречу – Антонелли надевает шлем и медленно забирается в кокпит болида.

Девять минут спустя механики снимают термочехлы, давление растет и у Антонелли начинают чуть-чуть подрагивать руки. В этот момент начинает работа всей его жизни – опыт пока совсем короткий, но напряжения от этого не меньше. Папа Марко (известный как крутой парень) не может скрыть эмоций, но потом успокаивается и готовится замерять время.

Кими завершает первый заезд, длиною всего несколько круге, после чего следует короткий брифинг с инженерами. Действительно впечатляет то, как 17-летний парень дает быстрые и точные ответы на вопросы инженеров, собравшихся вокруг него. Затем он делает перерыв.

«Это так круто…вне зависимости от сложности условий, ты сразу чувствуешь, что чем сильнее атакуешь, тем сильнее машину прижимает к трассе. Когда ты выходишь из поворота ты понимаешь, что мог бы проехать намного быстрее, а потом торможение, сцепление колес с трассой в поворотах, несмотря на дождь, просто сумасшедшее, мамма миа».

Бриошь, апельсиновый сок – и обратно за руль болида. К концу второго заезда инженеры уже начинают улыбаться друг другу, особенно Риккардо Мускони – инженер из Имолы, отвечающий за работу тест-команды. Они показывают Антонелли снимки с бортовых камер, установленных на болиде, и Кими заранее предугадывает их замечания. «Да, вот здесь, мне кажется, я переборщил», – говорит он, улыбаясь, и инженеры, видя такую искренность, лишь кивают в ответ.

Прокатил отца-гонщика под снегом – и даже напугал

Заметно, насколько спокойнее становится выражение лица Антонелли по мере того, как продолжаются тестовые заезды. Его руки уже не подрагивают, он начинает наслаждаться моментом. Наступает обеденный перерыв и тут начинается снегопад. Антонелли уже не хочет останавливаться. Он пользуется перерывом в тестах и спрашивает, можно ли ему проехать пару кругов за рулем дорожного автомобиля его отца Марко: «Если я проеду пару кругов, никто не рассердится?»

Получив разрешение, он забирается за руль машины, отец садится рядом – и выезжает на трассу. У Марко Антонелли намного больше опыта вождения автомобиля по асфальту, чем у Кими, и это опыт позволяет ему давать соответствующие советы сыну, учитывая непростые погодные условия на трассе. Они обмениваются мнениями о выборе траекторий, о поребриках – на какие стоит заезжать, а каких лучше избегать, – а потом чуть-чуть опаздывает с торможением перед четвертым поворотом. Его отец заранее чувствует риск оказаться в песке за пределами трассы и предупреждает: «Осторожнее! Мы так в итоге зароемся тут в песок и выглядеть будем при этом дерьмово…» Кими в ответ смеется: «Похоже, ты слишком испугался, да?»

Спустя несколько кругов, когда шины на дорожном автомобиле уже начинают просить о передышке, машина возвращается на пит-лейн. Снег продолжает идти, и дальнейшая тестовая программа откладывается до следующего дня.

«Вы как были взволнованы мои родители?» – спрашивает Антонелли, и получив утвердительный ответ признается, что и сам был весьма взволнован. «Знаете, вчера за ужином я, вероятно, еще не осознавал всего этого, но сегодня…ну, когда машину подготовили для первого заезда, это была какая-то смесь напряжения и радости».

Дождевое крещение позади. Родители прощаются с сыном и готовятся ехать на машине в Муджелло, где на следующий день им предстоит управлять семейной командой, которая выступает в итальянской «Формуле-4».

Антонелли готовится ко второму дню тестов, когда погода даст участникам передышку, и Кими наконец-то сможет впервые опробовать машину на сликах. Он улыбается: в свои 17 лет он уже мужчина, но при этом еще мальчик. С одной стороны – профессионал, способный убедить «Мерседес» предоставить ему очень редкую для мира гонок возможность. С другой – 17-летний (18 лет Антонелли исполнилось в августе) подросток, который всегда находится под наблюдением.

«Знаете, что мне стало ясно после сегодняшнего дня? Я понял, почему над тем, чтобы болид «Формулы-1» мог выехать на трассу, работают тысячи людей. А, да, и пришлите мне видео, которое вы сняли, пока я пугал своего отца!»

После чего Кими уходит на последний технический брифинг дня, а черный гоночный комбинезон «Мерседеса» сидит на нем просто идеально.

Как юниор на рубеже 17-18 лет уже выдерживает такой километраж на сложнейших болидах «Ф-1» в самых трудных условиях? В смысле физики у Кими все в порядке – он уже выглядит вот так:

Готов?

Что дальше? Домашняя работа, а потом – победы

Подготовка продолжится уже дома – «Мерседес» предоставит всю технику, а дальше уже дело за Кими.

«Я чувствую, что готов к «Ф-1». Думаю, скорости не станут проблемой, но надо проделать большую работу и понять, как проводить уик-энд наилучшим образом, выучить все процедуры. Так что нужно многому научиться, однако я чувствую, что готов.

Безусловно, несколько побед – это была бы мечта. Будет непросто, ведь у всех команд конкурентоспособные машины, так что придется очень трудно, но такова моя первая цель. Даже подиумы – это будет здорово, однако главная цель – одержать несколько побед

В «Мерседесе» пришлют мне руль и небольшой симулятор для установки дома, чтобы я научился проводить старты. Так что я смогу попрактиковаться.

Руль, который мне пришлют – это непосредственно руль от болида «Формулы-1». Это также поможет мне запомнить расположение кнопок на руле. Ведь на высоких скоростях у тебя далеко не всегда есть возможность в принципе смотреть на сам руль. Так что ты должен уметь нажимать нужные кнопки на инстинктах», – рассказал Антонелли.

Часть поставки уже даже состоялась:

А Тото Вольфф уже сейчас целит в кое-что великое!

«Джордж, возможно, слишком долго пробыл в «Уильямсе», где совершил некоторые ошибки, которые не были так заметны. Теперь мы ускорили продвижение Кими. Ошибки будут более заметны, потому что он выступает в «Мерседесе», но мы абсолютно готовы к этим инвестициям.

У него природный дар. Качества, которые нельзя воспитать. Гораздо легче замедлить и убрать лишнее, чем сделать гонщика быстрее. В данном случае нам нужно попытаться помочь, настроить Кими на то, что не стоит максимально атаковать на каждом круге, поговорить с ним о разнице между тренировками и квалификацией.

Думаю, проект, который сильнее меня впечатлил, имеет больше схожего – карьера Хэмилтона. Его рост в молодежных сериях и влияние в «Формуле-1» произошли в то время, когда можно было проводить гораздо больше тестов, чем Кими может сейчас.

Рон [Деннис, руководитель «Макларена» в то время] сказал, что Льюису надо не торопиться, привыкнуть к «Ф-1» – в том числе потому, что Алонсо был в «Макларене». Но этого так и не произошло, Льюис сразу же стал конкурентоспособным, это была история успеха.

Учитывая нынешнюю подготовку, Кими способен запрыгнуть в наш болид и быть конкурентоспособным. Однако «Ф-1» стала другим зверем, если сравнивать с временем дебюта Хэмилтона. Стало куда больше изменений и граней, чем раньше. Больше давления и социальных сетей, так что, на мой взгляд, важно, чтобы все двигалось в нужном направлении, чтобы сохранялись правильные приоритеты, а несущественные вещи отбрасывались.

Цель – создать новую историю успеха, как случилось с Хэмилтоном».

И даже в смысле маркетинга и замены семикратного как главного двигателя бизнес-модели пока все идет гладко: о Кими говорили весь год, «Мерседес», похоже, подписывает новую сделку с новым одежным мегапартнером Adidas на смену уходящим с Хэмилтоном Puma, Tommy Hilfiger и остальных брендов, а для Расселла и Антонелли уже ищут персонального стилиста для воспроизводства традиционных дефиле на входе в паддок.

Льюис выиграл гонку и начал битву за титул с дебютного же года. 2025-й точно будет веселым.

Что еще почитать о суперюниоре «Мерседеса» и их будущем?

Источник: Autosport

Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press ; mercedesamgf1.com ; instagram.com