Серхио Перес: «У меня было две возможности сменить команду, но мне нравится выступать за «Ред Булл», это вызов»

Перес рассказал о двух предложениях сменить команду.

Пилот «Ред Булл» с высокой долей вероятности сохранить место в команде в следующем сезоне. По последней информации из испанских СМИ, Пересу удалось привлечь дополнительную поддержку спонсоров, что убедило «Ред Булл» продолжить с ним сотрудничество, несмотря на далеко не лучшие результаты:

«У меня была возможность – на самом деле, даже две возможности, – сменить команду. Но посмотрев на ситуацию я понял, что мне очень нравится тот вызов, который мне бросает выступление за «Ред Булл». Потому что быть напарником Макса Ферстаппена, выступать с ним в одной команде – это очень серьезное испытание. Это вызов, который на самом деле позволяет тебе многому научиться».

Перес также прокомментировал появлявшиеся в прессе сообщения о том, что он потеряет место в «Ред Булл», а вместо него за команду будет выступать Франко Колапинто или Лиам Лоусон :

«Таков этот спорт. Проводишь одну-две плохие гонки – и о тебе сразу же начинают говорить много всего плохого и негативного, ну и так далее. И это также присуще культурным особенностям команды «Ред Булл». Постоянные разговоры, переговоры о контрактах и так далее. Но это просто часть игры».

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