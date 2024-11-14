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Карлос Сайнс: «Отец на 100 процентов уверен в «Ауди», но чутье подсказало выбрать «Уильямс»

Сайнс объяснил выбор «Уильямса» и рассказал о позиции отца.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил на вопросы о предстоящем переходе в «Уильямс» в 2025 году.

Отец испанца Карлос Сайнс-старший является действующим чемпионом ралли-рейда «Дакар» в составе «Ауди».

– Почему вы выбрали «Уильямс», а не «Ауди» (до конца сезона-2025 – «Заубер» – Спортс’’)?

– Решение было непростым. Вплоть до того дня, когда я подписал контракт, было несколько хороших вариантов. В конечном счете я должен был следовать своему чутью.

Я испытываю огромное уважение к бренду «Ауди». Отец тысячу раз сказал, какой хорошей будет команда. Он на 100 процентов уверен, что «Ауди» станет сильной командой. Мне хотелось поучаствовать в выстраивании коллектива, но я также хотел достичь хороших результатов в краткосрочной перспективе.

На мой взгляд, «Уильямс» – лучший вариант. Мое мнение не изменилось. Время покажет, был ли я прав. Чутье подсказало, что данный проект с Джеймсом Воулзом – лучшее решение в кратко- и среднесрочной перспективе.

– Вы уже помогали командам двигаться вперед в «Рено» и «Макларене». Похоже ли это на текущую роль в «Уильямсе»?

– Сравнения вполне уместны. Есть ощущение, что к «Уильямсу» я присоединяюсь примерно на той же стадии, что к «Макларену». Команда уже пройдет через худшую фазу, когда я там буду, она на подъеме. Моя цель – ускорить этот поступательный тренд. Покидая «Макларен», я знал, что оставляю хорошую команду, которая добьется успеха. Я доволен, что спустя три года мое чутье подтвердилось.

Исходя из тех разговоров, которые я вел, в «Уильямсе» работают хорошие специалисты, которые выстраивают прочную базу и делают команду снова конкурентоспособной.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
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