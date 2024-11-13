Леклер намерен проявить себя в сравнении с Хэмилтоном.

Пилот «Феррари » отметил, что будет рад выступать с Льюисом , который станет его напарником в следующем году. И что он постарается проявить себя на фоне Хэмилтона в условиях, когда гонщики окажутся за рулем одинаковых болидов.

«Льюис пока не присоединился к команде. И да, это будет нечто особенное. У нас с Карлосом всегда были особые отношения, мы очень хорошо работали вместе, как одна команда. Но впереди меня жду перемены – Льюис семикратный чемпион, один из самых успешных гонщиков в истории «Формулы-1». Так что для меня это будет серьезным испытанием.

И я с нетерпением этого жду. С одной стороны, я смогу учиться у Льюиса – ведь я буду управлять такой же машиной, что и он. С другой же стороны – у меня будет шанс показать, на что я способен. Проявить себя, находясь за рулем такой же машины, как у Льюиса. И для меня это серьезная мотивация», – рассказал Леклер .

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