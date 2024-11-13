Шарль Леклер о Хэмилтоне в «Феррари»: «У меня будет шанс проявить себя в такой же машине, как у Льюиса»
Леклер намерен проявить себя в сравнении с Хэмилтоном.
Пилот «Феррари» отметил, что будет рад выступать с Льюисом, который станет его напарником в следующем году. И что он постарается проявить себя на фоне Хэмилтона в условиях, когда гонщики окажутся за рулем одинаковых болидов.
«Льюис пока не присоединился к команде. И да, это будет нечто особенное. У нас с Карлосом всегда были особые отношения, мы очень хорошо работали вместе, как одна команда. Но впереди меня жду перемены – Льюис семикратный чемпион, один из самых успешных гонщиков в истории «Формулы-1». Так что для меня это будет серьезным испытанием.
И я с нетерпением этого жду. С одной стороны, я смогу учиться у Льюиса – ведь я буду управлять такой же машиной, что и он. С другой же стороны – у меня будет шанс показать, на что я способен. Проявить себя, находясь за рулем такой же машины, как у Льюиса. И для меня это серьезная мотивация», – рассказал Леклер.
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