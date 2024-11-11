Ральф Шумахер: «Мику стоить сконцентрироваться на WEC»

Ральф Шумахер посоветовал племяннику не думать о возвращении в «Ф-1».

Бывший пилот чемпионата считает, что Мику стоит сосредоточиться на выступлениях в WEC и хотя бы на время не отвлекаться на мысли о вероятности возобновления карьеры в «Формуле-1».

Прошлый сезон Мик Шумахер , который остается резервным пилотом «Мерседеса », провел в WEC в составе «Альпин », и французская команда, как сообщалось, заинтересована в продолжении сотрудничества

«Теперь Мику будет чрезвычайно трудно вернуться в «Формулу-1» – хотя он и заслуживает места там, если основываться на уровне его умений и выступлений.

С другой стороны, нет ничего невозможного. Еще несколько недель назад кто бы вообще мог представить, что молодой гонщик Франко Колапинто так себя проявит и привлечет интерес топ-команд?

Мику же сейчас стоит сконцентрироваться на других гоночных сериях – как WEC», – рассказал Шумахер.

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