Ральф Шумахер: «Мику стоить сконцентрироваться на WEC»
Ральф Шумахер посоветовал племяннику не думать о возвращении в «Ф-1».
Бывший пилот чемпионата считает, что Мику стоит сосредоточиться на выступлениях в WEC и хотя бы на время не отвлекаться на мысли о вероятности возобновления карьеры в «Формуле-1».
Прошлый сезон Мик Шумахер, который остается резервным пилотом «Мерседеса», провел в WEC в составе «Альпин», и французская команда, как сообщалось, заинтересована в продолжении сотрудничества
«Теперь Мику будет чрезвычайно трудно вернуться в «Формулу-1» – хотя он и заслуживает места там, если основываться на уровне его умений и выступлений.
С другой стороны, нет ничего невозможного. Еще несколько недель назад кто бы вообще мог представить, что молодой гонщик Франко Колапинто так себя проявит и привлечет интерес топ-команд?
Мику же сейчас стоит сконцентрироваться на других гоночных сериях – как WEC», – рассказал Шумахер.
Ральф Шумахер: «Ф-1» нереалистична для Мика. Бортолето и Хюлькенберг – хорошее сочетание гонщиков для «Заубера»
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