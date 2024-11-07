Ральф Шумахер: «Ф-1» нереалистична для Мика. Бортолето и Хюлькенберг – хорошее сочетание гонщиков для «Заубера»

Ральф Шумахер отреагировал на выбор «Заубером» Бортолето, а не Мика.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер признал, что его племянник и резервный гонщик «Мерседеса » Мик Шумахер не вернется на решетку без форс-мажора.

Мик считался претендентом на место в «Заубере », однако швейцарцы пригласили лидера «Формулы-2» Габриэла Бортолето.

«Формула-1 » – безумный бизнес. Вопрос в том, кто будет запасным гонщиком и где – или же он теперь сосредоточится на долгосрочной карьере. К сожалению, «Формула-1» нереалистична для Мика, если только кто-то не выбудет из-за болезни.

Мик в последнее время прошел через многое. Среди прочего он узнал из поста «Альпин» о том, что не получил место. Безусловно, он разочарован, но сможет справиться с этим решением», – произнес Ральф в эфире немецкого Sky.

Шумахер похвалил «Заубер» за приглашение перспективного гонщика:

«На мой взгляд, хорошо, что команда выбрала новый путь с молодым пилотом, который выиграл «Формулу-3» и теперь лидирует в «Формуле-2». Это уровень, схожий с тем, что показывал Оскар Пиастри.

Гонщику нужно заявить о себе и не позволять себе ошибок, как сделал Макс Ферстаппен. В такой команде как «Заубер» это непросто, сейчас машина очень плохая. Ходят слухи, что существенную долю команды продали Катару по экономическим основаниям. Вот одна из причин, почему в итоге выбрали Бортолето.

Я считаю хорошим сочетание его, молодого таланта, с опытным Нико Хюлькенбергом».

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