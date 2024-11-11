Экс-пилот Даннер: «Карьера Мика Шумахера в «Ф-1» закончена, надо это принять»
Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Даннер предположил, что Мик Шумахер никогда не получит место в чемпионате, а также может покинуть должность резервного гонщика «Мерседеса».
«Следует хорошо подумать, хочет ли он этого. Ведь он будет запасным для 18-летнего [Андреа Кими Антонелли]! Похоже, никто [в «Мерседесе»] толком в нем не заинтересован.
Его карьера в «Формуле-1» закончена. Он не будет основным пилотом три года подряд, а это совсем перебор. Мику надо принять это и избавиться от идеи о том, что есть лишь одна главная гоночная серия. Необходимо мыслить нестандартно и рассмотреть альтернативы. Есть много прекрасных возможностей, например, в «Индикаре», – полагает Даннер.
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