О покупке «Заубера» у «Ауди» инвестиционным фондом из Катара могут объявить в ближайшие недели (Джо Сейвард)

У команды «Ауди» в «Ф-1» может смениться владелец.

По информации известного журналиста Джо Сейварда, о сделке по приобретению акций «Заубера » инвестиционным фондом из Катара может быть объявлено уже по ходу гоночного уик-энда в Катаре в конце ноября – начале декабря.

Ранее в прессе несколько раз появлялась информация о том, что в руководстве «Фольксвагена» и «Ауди», на фоне финансовых проблем компании, были бы рады избавиться от актива в виде будущей команды «Формулы-1».

«В ближайшее время можно ожидать частичного поглощения «Заубера» катарским инвестиционным фондом [речь идет о Qatar Investment Autority, крупнейшем суверенном фонде Катара]. И я полагаю, что лучшим моментом для объявления будет гоночный уик-энд в Катаре через пару недель.

Катару уже принадлежит солидная доля акций концерна «Фольксваген», и в то время, как руководство немецкой фирмы уже не так увлечены проектом «Ауди» в «Формуле-1» [на фоне серьезных финансовых проблем и заметного сокращения прибыли концерна], то катарцы наоборот от «Ф-1» без ума.

Я не знаю, что при этом случится с двигателями «Ауди», но если они на раннем этапе разработки покажутся недостаточно мощными, команда вполне может ненадолго продлить сотрудничество с «Феррари». И у «Ауди » есть человек, способный разобраться в этом вопросе – если вы вдруг забыли, Маттиа Бинотто изначально был специалистом по разработке двигателей», – рассказал Сейвард.

Кому принадлежат и сколько стоят команды «Ф-1»? Середняки – $1 млрд, «Уильямс» теперь – не меньше 750 млн