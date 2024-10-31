  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • О покупке «Заубера» у «Ауди» инвестиционным фондом из Катара могут объявить в ближайшие недели (Джо Сейвард)
5

О покупке «Заубера» у «Ауди» инвестиционным фондом из Катара могут объявить в ближайшие недели (Джо Сейвард)

У команды «Ауди» в «Ф-1» может смениться владелец.

По информации известного журналиста Джо Сейварда, о сделке по приобретению акций «Заубера» инвестиционным фондом из Катара может быть объявлено уже по ходу гоночного уик-энда в Катаре в конце ноября – начале декабря.

Ранее в прессе несколько раз появлялась информация о том, что в руководстве «Фольксвагена» и «Ауди», на фоне финансовых проблем компании, были бы рады избавиться от актива в виде будущей команды «Формулы-1».

«В ближайшее время можно ожидать частичного поглощения «Заубера» катарским инвестиционным фондом [речь идет о Qatar Investment Autority, крупнейшем суверенном фонде Катара]. И я полагаю, что лучшим моментом для объявления будет гоночный уик-энд в Катаре через пару недель.

Катару уже принадлежит солидная доля акций концерна «Фольксваген», и в то время, как руководство немецкой фирмы уже не так увлечены проектом «Ауди» в «Формуле-1» [на фоне серьезных финансовых проблем и заметного сокращения прибыли концерна], то катарцы наоборот от «Ф-1» без ума.

Я не знаю, что при этом случится с двигателями «Ауди», но если они на раннем этапе разработки покажутся недостаточно мощными, команда вполне может ненадолго продлить сотрудничество с «Феррари». И у «Ауди» есть человек, способный разобраться в этом вопросе – если вы вдруг забыли, Маттиа Бинотто изначально был специалистом по разработке двигателей», – рассказал Сейвард.

Кому принадлежат и сколько стоят команды «Ф-1»? Середняки – $1 млрд, «Уильямс» теперь – не меньше 750 млн

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Джо Сейварда
logoЗаубер
logoАуди
logoФормула-1
Джо Сейвард
logoМаттиа Бинотто
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С Шумахером объединяет то, что я всегда буду выкладываться по полной ради побед»
235 минут назад
Макс Ферстаппен: «Мне без разницы, Хэмилтон в «Мерседесе» или «Феррари». Ноль эмоций»
3сегодня, 12:38
Карлос Сайнс о шансах «Феррари» выиграть Кубок конструкторов: «Мы с Леклером оба верим, что это возможно»
сегодня, 12:36
На Гран-при Бразилии Джонни Херберт снова будет работать одним из стюардов
7сегодня, 11:57
Эдди Джордан: «Садясь за руль болида, Ферстаппен превращается в настоящего демона. Надевает шлем и у него сразу отрастают рога»
8сегодня, 11:45
Джо Сейвард: «Готов поставить небольшую сумму на то, что в 2025 году Колапинто станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл»
7сегодня, 11:31
Гельмут Марко: «Все кончено в борьбе за Кубок конструкторов для «Ред Булл»
6сегодня, 11:02
«Макларен» представил новый болид «Формулы E»
сегодня, 10:38Фото
Гран-при Сан-Паулу-2024. Расписание трансляций
5сегодня, 10:30
Гельмут Марко: «Моторный штраф Ферстаппена в Бразилии неизбежен»
3сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото