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Франко Колапинто о трудностях выступлений в Европе: «Ты совсем один – это сильно осложняет жизнь»

Колапинто высказался о трудностях гонщиков из Южной Америки.

Пилот «Уильямса» рассказал, что ему было трудно уехать из Аргентины и начать выступать в Европе, учитывая проблемы с логистикой и необходимости жить одному в юном возрасте. В то время как у европейских гонщиков таких проблем не возникает.

«Когда я был еще совсем молод, мне было очень трудно уехать из своей страны в Европу. Ты находишься очень далеко от своей семьи, тебе трудно с этим справиться.

То есть, будучи европейцем, по окончании гонки ты просто садишься в самолет – и уже через час ты дома, можешь провести вечер со своей семьей, и это нормально. Для меня же все было ровно наоборот. Тебе 14 лет, ты возвращаешься после тяжелого уик-энда – возможно, тебе нужно, чтобы тебя кто-то обнял, а ты не можешь этого получить. Ты совсем один, что, конечно, очень сильно осложняет жизнь.

И разумеется, самое трудное – это отсутствие необходимого бюджета. И вот почему у многих из нас возникают серьезные трудности. Мне кажется, что в Южной Америке много талантливых гонщиков – и мы показываем это, когда у нас появляется шанс. И это самое главное. Думаю, что в современном мире ситуация заметно улучшилась», – рассказал Колапинто.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoУильямс
logoФормула-1
logoФранко Колапинто
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