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Берни Экклстоун: «Ферстаппен – особенный. Лучший в истории? Невозможно выбрать одного, но Макс невероятно хорош»

Экклстоун сравнил Ферстаппена с величайшими гонщиками.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун сообщил, что считает пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена «особенным».

«Не знаю, увидим ли мы другого Макса. Макс – особенный. Он настоящий гонщик – на сухой трассе или под дождем. Он так силен психологически. Он всегда хочет побеждать», – заявил британец.

Экклстоун также ответил на вопрос, является ли нидерландец лучшим в истории:

«Полагаю, Ален Прост был максимально хорош. У него не было никакой поддержки – из боксов или по радио. Со стартового взмаха флага до финишного он был сам по себе. Надо учитывать все эти вещи.

Йохен Риндт был очень талантливым – особенный парень, как и Макс. Невозможно выбрать одного, эпохи были разными, но Макс невероятно хорош, 100 процентов».

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«Ф-1» в трепете от мощи Ферстаппена: Это величие! Как Сенна! Одна из лучших гонок в истории!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mail
logoАлен Прост
logoБерни Экклстоун
logoРед Булл
logoФормула-1
Йохен Риндт
logoМакс Ферстаппен
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