Берни Экклстоун: «Хэмилтону не будет просто в «Феррари». Эта команда поддерживает Леклера»

Экклстоун высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари».

Бывший руководитель «Формулы-1» считает, что Льюсу в составе Скудерии будет не так просто, и что команда не будет делать его очевидным первым номером.

По словам Берни , президент «Феррари » Джон Элканн изначально был очень доволен тем, что сумел переманить Хэмилтона из «Мерседеса », однако сейчас оценка данной сделки могла немного измениться.

«Не думаю, что Льюису будет просто. Особенно в этой команде «Феррари». Потому что они будут поддерживать Шарля Леклера. Он быстр и вырос в этой команде. Они не будут списывать его со счетов ради кого-то другого.

Для Джона Элканна это был вопрос эго. Он считал, что заполучил лучшего гонщика, которого только видел мир. И на момент подписания контракт ничто не указывало на то, что он мог ошибиться в своей оценке.

Доволен ли Элканн своим выбором до сих пор – это уже другая история. Тут только время покажет, кто был прав. Если Льюис начнет угасать, а мне точно не хотелось бы этого видеть – ему следует уйти из «Ф-1» и заняться чем-то другим, в чем он будет хорош», – рассказал Экклстоун.

Экс-пилот «Ф-1» разложил магию Ферстаппена: перетормаживал всех на 40 метров по дождю!