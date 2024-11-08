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Берни Экклстоун: «Хэмилтону не будет просто в «Феррари». Эта команда поддерживает Леклера»

Экклстоун высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари».

Бывший руководитель «Формулы-1» считает, что Льюсу в составе Скудерии будет не так просто, и что команда не будет делать его очевидным первым номером.

По словам Берни, президент «Феррари» Джон Элканн изначально был очень доволен тем, что сумел переманить Хэмилтона из «Мерседеса», однако сейчас оценка данной сделки могла немного измениться.

«Не думаю, что Льюису будет просто. Особенно в этой команде «Феррари». Потому что они будут поддерживать Шарля Леклера. Он быстр и вырос в этой команде. Они не будут списывать его со счетов ради кого-то другого.

Для Джона Элканна это был вопрос эго. Он считал, что заполучил лучшего гонщика, которого только видел мир. И на момент подписания контракт ничто не указывало на то, что он мог ошибиться в своей оценке.

Доволен ли Элканн своим выбором до сих пор – это уже другая история. Тут только время покажет, кто был прав. Если Льюис начнет угасать, а мне точно не хотелось бы этого видеть – ему следует уйти из «Ф-1» и заняться чем-то другим, в чем он будет хорош», – рассказал Экклстоун.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoБерни Экклстоун
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
Джон Элканн
logoШарль Леклер
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