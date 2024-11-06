Двукратный чемпион WRC Рованпера попробовал себя за рулем болида «Ред Булл»

Рованпера провел демонстрационные заезды за рулем болида «Ред Булл».

Мероприятие проходило на «Ред Булл Ринге» в Австрии. В рамках подготовки Рованпера в прошлом месяце посетил базу «Ред Булл» и прошел процедуру подгонки сиденья.

В рамках подготовки двукратный чемпион мира по ралли сначала проехался по трассе за рулем болидов «Формулы-4» и «Формулы-Рено», а затем сел за руль болида «Ред Булл» RB8 2012 года. В общей сложности финский гонщик проехал приблизительно 40-50 кругов.

Фото: Autosport.com

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