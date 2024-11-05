Трибуны скандировали «Другович» в момент схода Стролла в Бразилии

Бразильские болельщики бурно отреагировали на неудачу Ланса Стролла перед стартом Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Астон Мартин » вылетел за пределы трассы на прогревочном круге и дошел до контакта с барьерами, после чего фанаты начали скандировать фамилию Фелипе Друговича . Затем Стролл проехал по гравию и застрял там. Болельщики встретили сход возгласами одобрения.

Другович – резервный гонщик «Астон Мартин» из Бразилии, чемпион «Формулы-2» 2022 года.

Комментатор Ziggo Мол: «У Стролла интеллект мертвого яйца динозавра – он поехал прямо, #####, в гравийную ловушку. Не все в порядке с головой»

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