Льюис Хэмилтон: «Гонка была ужасной. Честно говоря, не могу дождаться окончания сезона»

Хэмилтон поделился эмоциями от выступления на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Мерседеса » отметил, что не хотел бы говорить о машине, поскольку она работает просто ужасно. И что единственным радостным событием в этот уик-энд стали демонстрационные заезды за рулем «Макларена» Айртона Сенны .

«Гонка была просто ужасной, но вот полученный опыт управления болидом Айртона Сенны – это лучшее, что со мной случалось. Я очень благодарен за эту возможность.

Что касается текущей ситуации, то давайте не будет говорить про нашу машину, потому что она никуда не годится. Суббота была ужасной, воскресенье тоже вышло ужасным, квалификация и спринт были очень плохими. Мы плохо смотрелись на протяжении всего уик-энда. Честно говоря, я не могу дождаться окончания сезона», – рассказал Хэмилтон .

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