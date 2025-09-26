  • Спортс
0

Нико Росберг: «После ошибки в 2015-м заперся в номере на 2 дня и решил: никаких полумер. Год спустя я стал чемпионом»

Росберг рассказал, чему его научило болезненное поражение.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг вспомнил тяжелый эпизод на пути к титулу.

«Когда я выступал в «Формуле-1», один из самых мрачных моментов случился в 2015 году. Я лидировал в гонке, боролся с Льюисом Хэмилтоном, допустил ошибку и проиграл. Снова.

Я был опустошен. Я закрылся в гостиничном номере на два дня. Я был невероятно разочарован и искренне задавался вопросом, достаточно ли я хорош для того, чтобы побеждать.

В «Ф-1» сомнения могут съесть тебя живьем. Одна ошибка кажется доказательством, что тебе тут не место.

Но в том гостиничном номере меня посетило озарение. Страх повторения этой ошибки мог либо сломать меня, либо придать мне сил. Я выбрал второе. И принял решение: больше никаких полумер. Я оптимизирую каждую деталь и стану психологически сильнее, чего бы это ни стоило.

Результат? Год спустя я стал чемпионом мира», – поделился мудростью Нико.

Тото Вольфф: «Не боюсь состава из двух лучших пилотов. У «Мерседеса» уже были Росберг и Хэмилтон»

Журналистка Черасоли: «В «Мерседесе» мне рассказали, что Вольфф жалеет о борьбе Хэмилтона и Росберга в 2016-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: LinkedIn
