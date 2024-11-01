Фредерик Вассер: «По крайней мере, обе машины «Феррари» попали в топ-5»

Вассер оценил выступление команды в квалификации к спринту.

Руководитель «Феррари » отметил, что пока не может сказать чего-то конкретного о перспективах команды на Гран-при Сан-Паулу, особенно учитывая неопределенный прогноз погоды и возможность дождя как в основной квалификации, так и в гонке. Леклер и Сайнс начнут спринт с 3-й и 5-й позиции.

«Я не знаю, хороший ли это результат в контексте завтрашнего спринта, но с теми настройками болидов, что у нас были, мы сделали все, что могли.

Мы постараемся лучше подготовиться к основной квалификации, что до спринта – ну, у нас хотя бы одна машина будет стартовать со второго ряда. По крайней мере, обе наши машины попали в топ-5.

Проблема в том, что это трасса с самым неровным покрытием во всем календаре «Формулы-1», несмотря на свежую перекладку асфальта. И это просто катастрофа. И все команды сталкиваются из-за этого с проблемами. Но «Макларену », судя по всему, удалось подобрать наиболее оптимальный компромисс при выборе настроек, который гарантирует им хорошую управляемость болидов.

Что касается предстоящий сессий, то для начала посмотрим, когда пойдет дождь – и пойдет ли вообще. Самая важная гонка будет в воскресенье, и все выборы в отношении настроек и стратеги будут также зависеть от прогноза погоды», – рассказал Вассер .

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