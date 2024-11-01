Серхио Перес: «Думали, что у нас есть время пойти на второй быстрый круг – к сожалению, это оказалось не так»
Перес остался разочарован результатом квалификации к спринту в Бразилии.
Пилот «Ред Булл» не сумел пройти в финал квалификации и начнет завтрашний спринт-заезд с 13-й позиции.
«Мы неплохо провели первый сегмент. Но во втором сегменте у нас начались некоторые проблемы с балансом машины, появилась небольшая недостаточная поворачиваемость. Мы попытались как-то исправить ситуацию смещением баланса тормозов.
В итоге в конце возникла небольшая неразбериха. Мы думали, что у нас есть время пойти на второй быстрый круг, но это, к сожалению, оказалось не так.
В целом по ходу первой практики темп на длинной дистанции был неплохим, но затем у нас возникли проблемы. На самом деле я с нетерпением жду завтрашнюю квалификацию. Сегодня мы, к сожалению, были застигнуты врасплох погодными условиями [резким падением температуры воздуха и трассы], и это оказалось труднее, чем мы думали», – рассказал Перес.
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