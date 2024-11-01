Оскар Пиастри: «В спринте стартуем с максимально выгодной позиции и постараемся ее сохранить»

Пиастри остался доволен победой в квалификации к спринту.

Пилот «Макларена » рассказал, что был рад показать лучшее время и в спринте к Гран-при Сан-Паулу постарается развить успех и одержать победу.

«Сложная сессия. Я достаточно комфортно чувствовал себя с самого начала, но ходу квалификации уровень сцепления машины с трассой только рос. Притом, что в этом году на этой трассе довольно сложно понять, куда именно ты едешь [и соблюдаешь ли границы трассы], не говоря уже о том, чтобы проехать этот круг быстро. Так что было непросто. Но я рад, что квалифицировался на поуле в спринте.

Цель на спринт – постараться выиграть. Это основная задача. Притом, что на этот раз спринт будет совсем другим, нежели в прошлом году, учитывая перекладку асфальта на трассе. Посмотрим, что будет с погодой и температурой. Но да, мы стартуем с максимально выгодной позиции и постараемся ее сохранить», – рассказал Пиастри .

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