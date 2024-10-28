Норрис ментально не готов к титулу «Ф-1». «Ред Булл» надломил и его, и «Макларен»

Перед Гран-при США мало кто верил в реалистичность потенциального титула «Ф-1» для гонщика «Макларена» Ландо Норриса. Но не из-за скорости или мастерства, а по простой математике: Максу Ферстаппену было достаточно финишировать вторым во всех оставшихся гонках и спринтах при победах британца, чтобы стать чемпионом.

А затем в первом же спринте «Ред Булл» вновь нашел скорость и довольно спокойно позволил нидерландцу записать в актив новую победу и десять очков. Норрис же даже финишировал не вторым, а пропустил пилота Карлоса Сайнса из «Феррари» после серьезной личной ошибки на последнем круге и даже едва не подарил место еще и Шарлю Леклеру.

Ландо Норрис собрался на квалификацию, выдал лучший круг в карьере (по личному признанию) и завоевал поул. Но в Техасе с первой позиции побеждают крайне редко, и так случилось вновь − выиграл Леклер, вторым стал Сайнс, а Ферстаппен благодаря несовершенным правилам − третьим, вновь переиграв Ландо в личной борьбе колесо в колесо и психологических играх. Отрыв Макса от Норриса стал еще больше.

Ландо после осталось только признать: действующий чемпион прямо сейчас просто сильнее, а сам №4 пока не достиг нужного уровня.

«Я думаю, что Макс, вероятно, лучший, и, наверное, я могу с уверенностью сказать, что он лучший в мире в этом стиле защиты и атаки и тому подобных вещах. Я выступаю против лучшего в мире и поэтому должен быть на его уровне».

«На данный момент я бы сказал, что я не совсем на том уровне, на котором должен быть, и не на его уровне. Стыдно говорить, но, наверное, это правда. В то же время для меня это опыт, чтобы учиться, прогрессировать и стараться делать все лучше».

Просто все «Ред Булл» в последние недели оказывают мощное давление как на самого Норриса, так и на весь «Макларен». Австрийцы в несколько голосов повторяют, что на месте Оскара Пиастри никогда бы в жизни не согласились на роль второго пилота. А всем очевидно, что без австралийца и помощи других команд, в схватке между Норрисом и Ферстаппеном, у Ландо шансов практически нет. Похоже, в «Ред Булл» пытались ментально расколоть прямых конкурентов – и есть ощущение, что им удалось

«Ред Булл» поддевал Норриса и восхвалял Ферстаппена

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко на все ответы австрийских медиа о будущем чемпионе мира всегда отчает однозначно. Но на перед Гран-при США он пошел в атаку на соперников даже жестче обычного:

«Кто станет чемпионом? Ферстаппен. Он лучший, он быстрейший и, более того, теоретически в сражениях за титул обладает большей психологической силой, чем Шарль Леклер и Ландо Норрис. Мы знаем, что у Норриса есть некоторые психологические слабости. Я читал о ритуалах, которые ему нужны, чтобы хорошо выступать в гоночный день», – сказал австриец в интервью Motorsport-Magazin.

А Макс Ферстаппен внезапно заговорил о первом и втором номере в «Макларене» – никто не сомневался в постоянных чемпионских амбициях пилота «Ред Булл» и в том, что на нынешнем этапе карьеры он бы не стал кому-то помогать, считая себя очевидным первым номером команды. Однако эти слова со стороны выглядят так, будто бы Ферстаппен решил комплиментами и личным подтолкнуть Пиастри к нужному поведению в разгаре борьбы за титул.

«Лично на мой взгляд, Оскар точно не является «вторым номером», и лично я бы на его месте никогда бы не согласился на статус «второго номера». Да, разумеется, в каком-то смысле мне легко говорить – ведь я выступаю в «Формуле-1» уже десять лет, а Оскар проводит лишь свой второй сезон, в такой ситуации всегда сложнее проявить твердость. Но я считаю Оскара великолепным гонщиком, который точно не заслуживает того, чтобы команда заставляла его отказываться от побед, уступать позиции, играть роль второй скрипки».

Ферстаппен добавил, что считает Норриса и Пиастри лучшей парой пилотов в «Ф-1» на данный момент, если говорить о конкурентах «Ред Булл»:

«Да, потому что они очень близки по скорости, и потому что при этом в целом оба очень и очень быстры. «Макларену» удалось найти правильных людей и расставить их на подходящие должности – людей, которые уже работали там раньше. Ведь за исключением Роба Маршалла [бывший инженер «Ред Булл»], там не так уж много новых лиц. Но некоторых сотрудников перевели на другие должности и это очень быстро дало свой эффект».

«Макларен» защищает Норриса как может – но, кажется, выходит только хуже

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун тут же бросился в прессу на защиту лидера – признал, что у Ландо Норриса, как у любого человека и гонщика есть слабые стороны, но обсуждать это через прессу неуместно.

«Я читал слова Гельмута, которые меня разочаровали, но не удивили. Ландо – в некотором роде амбассадор психического здоровья. Тото [Вольфф] высказывался о психическом здоровье. Так что, по моему мнению, это серьезный вопрос, о котором мы пытаемся говорить, освещать его, делать так, чтобы обсуждения стали чем-то нормальным.

Ерничать в такой ситуации, полагаю, довольно неуместно. Можно сказать, это откатывает нас назад на 10-20 лет. Все это игры и забавы, когда речь о борьбе и тактике, которую используют некоторые люди, но это заявление я посчитал дурновкусием, – отреагировал Браун на Гран-при США.

Я видел комментарий Макса. Мне очень нравится Макс. В этом году у нас были приятные беседы, и это, на мой взгляд, часть спорта. У Ландо нет никаких проблем с подобным».

Оправдания Марко только подчеркнули, куда метит «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заверил, что не пытался рассуждать о психическом здоровье Ландо – просто хотел еще раз подчеркнуть, почему Норрис слабее прямо сейчас. Напомнить и миру, и самому №4

«Не думаю, что слова Зака полностью справедливы. Я сожалею об этом, потому что у меня всегда были хорошие отношения с Ландо. Я просто говорил о его опыте и зрелости. Через два года он будет гораздо сильнее психологически.

Мы все знаем, что Макс [Ферстаппен] тоже ошибался в первые сезоны в «Формуле-1». Ландо – фантастический гонщик, но давление играет свою роль. Когда привыкаешь и добиваешься успехов, естественным образом начинаешь справляться с ним лучше», – объяснил австриец.

Ответ Норриса – сарказм. Или нет?

Оказывается, у претендента на титул действительно есть ритуал, который он каждый раз повторяет перед гонкой:перекус роллами с курицей (или это все же сарказм?). Ведь Ландо прекрасно понял, зачем соперники поднимают тему в прессе:

«Это игра. Все пытаются сыграть свою роль – боссы команд, пилоты, менеджеры, кто угодно. Все стараются немного задеть друг друга. Думаю, для [«Ред Булл»] это чуть более привычнее, чем для нас. Пожалуй, мы скорее сосредоточены на себе. «Ред Булл», безусловно, несколько больше любит подобное – играть в такие игры и говорить всякое», – заявил Ландо на Гран-при США.

Норрис также высказался о психологической составляющей в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном:

«Подобные вещи меня забавляют. Многое – просто неправда, и ты думаешь: «Как, черт возьми, кто-то придумал такое?»

Я не считаю, что можно залезть в чью-то голову, просто сказав себе: «Ладно, сейчас я залезу в чью-то голову». Так не работает.

[Ферстаппен] был в таком положении, у него была более напряженная борьба за титул с Льюисом [Хэмилтоном], чем сейчас. Единственный способ залезть ему в голову – побеждать его и побеждать стабильно».

При этом Ландо Норрис признался, что у него бывают проблемы с уверенностью и он не особо любит, когда в напряженные моменты ему что-то говорят по радио.

Однако в Техасе подбадривания гоночного инженера Уилла Джозефа все-таки помогло британцу взять поул: перед ключевой попыткой Джозеф призвал Ландо «довериться машине», ведь в таком случае «время круга придет само».

«Такое редко происходит. Он знает, что обычно мне такое не нравится. Он так поступил, потому что после второго сегмента я сказал, что не чувствовал уверенности за рулем болида.

Болид повсюду подскакивал, мне не хватало уверенности, чтобы собрать хороший круг. У меня были трудности в первом повороте и 12-м. Но в любом случае мы были близки к поулу. Просто все свелось к фразе: «Давайте проедем хороший круг и возьмем поул». Это я и сделал.

Справился ли я благодаря словам Уилла – я, вероятно, скажу, что нет, иначе слишком раздую его эго… Но, наверное, я немного нуждался в этих словах, ведь испытывал больше проблемы с болидом, да и мы выглядим не очень уверенно в этот уик-энд. Небольшой пинок никогда не повредит», – заметил Норрис.

Пиастри пока не нагнетает внутреннюю обстановку – хоть и не записывает себя в равные по умолчанию

Оскар Пиастри не готов жертвовать собой любой ценой – только когда на кону ничего не стоит:

«Если я показываю хорошие результаты и они приходят по заслугам, то, как мы уже говорили, Баку был идеальным примером. Или если я добьюсь хорошего перфоманса, то не собираюсь отказываться от всего в этом сезоне только ради Ландо. Стараюсь как можно лучше помочь команде. У нас одинаковый болид, одинаковые возможности. В Сингапуре Ландо проделал лучшую работу, чем я, и выиграл гонку. Ценю поддержку Ферстаппена, но это не совсем то, о чем я думаю.

Стараться просто выходить на каждую гонку и выступать как можно лучше – самое большое, что я могу сделать. В оставшейся части сезона меня еще ждут тяжелые гонки – на трассах, где я пока выступал максимум один раз. И ключевым фактором станет то, насколько хорошо я смогу поработать над устранением слабых сторон, которые у меня проявились на этих трассах в прошлом году.

Я просто стараюсь совершенствоваться и финишировать как можно выше. Я думаю, что если я буду достаточно хорошо работать, то это, прежде всего, обеспечит мне хороший результат. Если машина способна побеждать, а мы надеемся, что так и будет, то я хочу попытаться выиграть.

А если я не смогу выиграть, то хочу финишировать вторым, а если не смогу финишировать вторым, то хочу финишировать третьим.

Так что я просто стараюсь выступить как можно лучше, и если это означает, что моя финишная позиция поможет в чемпионате, то это тоже будет отлично».

Однако в мелочах Оскар готов помогать: когда на Гран-при США Норрису выдали пять секунд штрафа и он виртуально свалился за Пиастри, Оскар подчинился приказу с мостика немного замедлиться и сохранить позицию позади Ландо – чтобы тот набрал чуть больше очков.

Норрис действительно ломается?

На Гран-при Мексики «Макларен» привез довольно существенный пакет обновлений: новый кожух двигателя, измененные отверстия охлаждения на боковых понтонах и переработанное днище.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла явно рассчитывал на поул от Ландо Норриса, но лидер команды квалифицировался только третьим – за Максом Ферстаппеном. Итог выглядит выволочкой через прессу:

«В целом я бы сказал, машина в данной квалификационной сессии была конкурентоспособной, позволяла завоевать поул – даже несмотря на то, что Карлос [Сайнс] в заключительной сессии в некотором смысле сильно поднял планку.

Но, если учитывать естественное развитие, то с Ландо мы могли бы оказаться на его месте. Должны сказать, что два круга в третьем сегменте были не лучшими. В первой попытке была пара ошибок, из-за чего шины перегрелись, а затем покрышки уходили от идеального состояния для Ландо.

Второй круг, опять же, получился не очень чистым, однако было важно, чтобы он оказался достаточно достойным для попадания на первый или второй ряд», – заявил Стелла.

Норрис же тем временем указал на дискомфорт и достигнутый максимум – похоже, психология таки его догнала:

«[Круг] оказался недостаточно хорошим, очевидно. Скажем так, я относительно доволен третьим местом. Все было хорошо. Просто я не мог прибавлять дальше. Болидом было слишком тяжело управлять в третьем сегменте, и в особенности слишком сложно выжать три десятые до Карлоса [Сайнса]. Так что я доволен третьей позицией. В какой-то момент казалось, что могло быть лучше, но, думаю, мы финишировали там, где должны были.

Я был на пределе. Я не мог проехать быстрее. Скорее дело в том, что соперники [до третьего сегмента] не дошли до предела. Да, фактически в каждом повороте я был близок к блокировке и ошибкам. Так и случилось в первой попытке. Но, безусловно, у меня в машине не было ничего даже близкого к лишним трем десятым», – поделился мыслями Ландо.

Также другой гонщик «Макларена» Сэм Берд из параллельной команды «Формулы Е» – по совместительству временный комментатор «Ф-1» на BBC Radio 5 – в редакционном подкасте отметил психологическое состояние Ландо после квалификации:

«Вылет Оскара Пиастри в самом начале квалификации стало неприятной новостью для Ландо – ведь помощи от напарника не будет. Я обратил внимание, что после квалификации Норрис выглядел несколько расстроенным из-за того, что напарник не сможет его прикрыть.

Ему же предстоит сражаться с двумя «Феррари» и Максом Ферстаппеном, а не исключено, что и «Мерседесами» тоже. Все это осложняет жизнь. Скажем так: его темп позволяет претендовать на победу в гонке, но было бы лучше, если бы Пиастри как-то смог его поддержать».

Конечно, про Ферстаппена и Переса тоже часто ходят такие рассуждения, но можете себе представить, чтобы Макс из-за этого расстраивался?

В мексиканской же гонке Ландо и Макса ждал третий раунд схватки колесо в колесо, где Норрис, казалось бы, уже проявил-таки твердость характера и не сдал позицию. Однако чемпион грубо отрыгрался, а 10 очков в общем зачете помогли сократить вмешавшиеся судьи (наконец 20 секунд штрафа Максу! ) и везение с резким изменением погоды на середине дистанции . Благодаря им претендент на титул вернулся на третье место и получил шанс прессинговать сдавшую в более холодных условиях Скудерию – и Леклер в итоге слетел с трека без борьбы из-за потери сцепления.

А затем Ландо вообще вышел в прессу с обсуждениями всех инцидентов с Максом в стиле «да никакого не надо было штрафовать, а я раньше гонялся слишком мягко, и вообще меня вынудили».

«В Австрии никто не должен был получить штраф, я бы так сказал. Да, может, я немного поменял свои взгляды. Не считаю, что в Остине нужно было кого-либо наказывать. Скажем так, мы оба в каком-то смысле сделали что-то не то. Есть ощущение, что меня заставили переступить черту.

Я всегда сражался честно. Я такой. Может, иногда я проигрывал, поскольку был слишком честным, недостаточно агрессивным – надо найти баланс. Я буду делать то, что могу, буду бороться честно. Думаю, Ферстаппен хочет сражаться честно. Полагаю, он получает удовольствие от такой борьбы».

На вид, казалось бы, проседаний не видно, раз Норрис отказывается меняться и ждет перемен от другой стороны, но... Макс-то тоже не собирается ничего менять: его все устраивает .

Ну и кто из них тогда станет чемпионом с таким очковым отрывом? На чьей стороне психологическое преимущество?

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Фото: Panoramic, Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Chris Graythen, Jared C. Tilton, Mark Thompson, Rudy Carezzevoli, Mark Sutton, Manuel Velasquez