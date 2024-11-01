Эстебан Окон: «Не особо вовлечен в дискуссию по поводу жесткой борьбы. Я в целом не самый большой фанат правил»

Окон хочет видеть жесткую борьбу в «Ф-1».

Пилот «Альпин » надеется, что пересмотр инструкций по борьбе в «Ф-1» сохранять возможность жестко бороться на трассе.

Данный вопрос стал актуальным после недавних инцидентов в США и Мехико, когда Макс Ферстаппен применил грубые маневры против Ландо Норриса.

«Я не особо вовлечен в эту дискуссию. Я не борюсь за титул. По поводу положения болида при обороне позиции мое мнение совершенно отличается от мнения большинства. Я в целом не самый большой фанат правил.

Думаю, такая борьба между лидерами подходит всем, подходит шоу. Вплоть до конца года борьба будет плотной. За этим нам и нравится наблюдать. Плотная борьба за титул. Это хорошо для «Ф-1», для шоу, для всех», – сказал Окон .

Эстебан также прокомментировал наличие в правилах пункта об апексе: пилот, который первым дошел до этой точки в повороте, имеет право диктовать траекторию сопернику и фактически попадает в выигрышное положение. Журналисты полагают, что это облегает обгон атакующему пилоту.

«Это всегда зависит от случая. Все всегда происходит по-разному. Зависит от границ трассы, от того, есть ли там стена, или трава, или асфальт. Интерпретации всегда разные. Нелегко понять, где предел.

Когда мы боремся и учимся бороться с молодости, мы всегда отдаем предпочтение тому, кто идет по внутренней траектории. Когда ты выступаешь в картинге, то те, кто идут по внутренней, никогда не выдавят идущего по внешней. Так было всегда.

Очевидно, в борьбе болидов все сложнее. Роль играют многие факторы, и здесь более высокие скорости. Но мне нравится жесткая борьба. Хоть она и очень плотная, нельзя от нее отказываться. Особенно это касается борьбы за чемпионство. Должна быть возможность побороться на трассе. Кто бы ни вышел победителем, он будет лучшим. Я бы хотел, чтобы все было именно так».

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