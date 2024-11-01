  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эстебан Окон: «Не особо вовлечен в дискуссию по поводу жесткой борьбы. Я в целом не самый большой фанат правил»
2

Эстебан Окон: «Не особо вовлечен в дискуссию по поводу жесткой борьбы. Я в целом не самый большой фанат правил»

Окон хочет видеть жесткую борьбу в «Ф-1».

Пилот «Альпин» надеется, что пересмотр инструкций по борьбе в «Ф-1» сохранять возможность жестко бороться на трассе.

Данный вопрос стал актуальным после недавних инцидентов в США и Мехико, когда Макс Ферстаппен применил грубые маневры против Ландо Норриса.

«Я не особо вовлечен в эту дискуссию. Я не борюсь за титул. По поводу положения болида при обороне позиции мое мнение совершенно отличается от мнения большинства. Я в целом не самый большой фанат правил.

Думаю, такая борьба между лидерами подходит всем, подходит шоу. Вплоть до конца года борьба будет плотной. За этим нам и нравится наблюдать. Плотная борьба за титул. Это хорошо для «Ф-1», для шоу, для всех», – сказал Окон.

Эстебан также прокомментировал наличие в правилах пункта об апексе: пилот, который первым дошел до этой точки в повороте, имеет право диктовать траекторию сопернику и фактически попадает в выигрышное положение. Журналисты полагают, что это облегает обгон атакующему пилоту.

«Это всегда зависит от случая. Все всегда происходит по-разному. Зависит от границ трассы, от того, есть ли там стена, или трава, или асфальт. Интерпретации всегда разные. Нелегко понять, где предел.

Когда мы боремся и учимся бороться с молодости, мы всегда отдаем предпочтение тому, кто идет по внутренней траектории. Когда ты выступаешь в картинге, то те, кто идут по внутренней, никогда не выдавят идущего по внешней. Так было всегда.

Очевидно, в борьбе болидов все сложнее. Роль играют многие факторы, и здесь более высокие скорости. Но мне нравится жесткая борьба. Хоть она и очень плотная, нельзя от нее отказываться. Особенно это касается борьбы за чемпионство. Должна быть возможность побороться на трассе. Кто бы ни вышел победителем, он будет лучшим. Я бы хотел, чтобы все было именно так».

Норрис ментально не готов к титулу «Ф-1». «Ред Булл» надломил и его, и «Макларен» 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФИА
logoФормула-1
регламент
logoЭстебан Окон
logoАльпин
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Посматриваю за «Феррари», ведь мне интересно мое будущее»
4 минуты назад
Гран-при Сан-Паулу-2024. Практика. Норрис – 1-й, Расселл – 2-й, Бермэн – 3-й
929 минут назад
Руководитель «Хааса»: «Есть много вариантов для Магнуссена. Команда открыта к переговорам»
145 минут назад
Ферстаппен потеряет 5 позиций на старте Гран-при Сан-Паулу после замены ДВС
5сегодня, 14:59
Перес вернулся к старому шасси перед Гран-при Сан-Паулу
1сегодня, 14:39
Гран-при Сан-Паулу-2024. Расписание трансляций
9сегодня, 14:30
Шарль Леклер: «На бумаге из оставшихся гонок самым сложным для «Феррари» выглядит Гран-при Катара»
1сегодня, 14:26
Финал сезона MotoGP не состоится в Валенсии из-за наводнения
сегодня, 14:10
Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» – датчанин пропустит всю пятницу и субботний спринт в Бразилии из-за недомогания
8сегодня, 13:09
Льюис Хэмилтон о борьбе Ферстаппена с Норрисом: «Не вижу разницы с тем, что происходило в сезоне-2021»
37сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото