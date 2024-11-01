Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» – датчанин пропустит всю пятницу и субботний спринт в Бразилии из-за недомогания
В «Хаасе» произошла замена пилотов перед Гран-при Бразилии.
Команда «Хаас» выпустила официальное заявление, в котором отмечается, что Кевин Магнуссен не сможет принять участие в пятничной практике и квалификации к спринту. Причиной стало плохое самочувствие датчанина.
«Хаас» направил в ФИА соответствующий запрос на замену пилота, который был одобрен. В результате в пятницу за «Хаас» вместо Магнуссена будет выступать Оливер Бермэн.
Магнуссен не сможет принять участие и в субботнем спринте, поскольку не будет квалифицирован для участия в соревновании.
Решение об участии Магнуссена в основной квалификации и воскресном Гран-при будет принято позже.
Какая же лотерея ждет «Ф-1» в Бразилии! Ферстаппен – №5 в рейтинге фаворитов, но в кого же верят?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости