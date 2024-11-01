Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» – датчанин пропустит всю пятницу и субботний спринт в Бразилии из-за недомогания

В «Хаасе » произошла замена пилотов перед Гран-при Бразилии .

Команда «Хаас» выпустила официальное заявление, в котором отмечается, что Кевин Магнуссен не сможет принять участие в пятничной практике и квалификации к спринту. Причиной стало плохое самочувствие датчанина.

«Хаас» направил в ФИА соответствующий запрос на замену пилота, который был одобрен. В результате в пятницу за «Хаас» вместо Магнуссена будет выступать Оливер Бермэн .

Магнуссен не сможет принять участие и в субботнем спринте, поскольку не будет квалифицирован для участия в соревновании.

Решение об участии Магнуссена в основной квалификации и воскресном Гран-при будет принято позже.

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