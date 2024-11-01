Льюис Хэмилтон о борьбе Ферстаппена с Норрисом: «Не вижу разницы с тем, что происходило в сезоне-2021»
Хэмилтон высказался об агрессивном пилотаже Ферстаппена.
Пилот «Мерседеса» считает, что сейчас, в борьбе с Ландо Норрисом, Макс действует примерно так же, как боролся против Льюиса в сезоне-2021.
«Все, что вам нужно сделать – это вспомнить прошлое и послушать некоторые из моих радиопереговоров в те дни. Лично я не хочу этим заниматься, потому что нынешняя ситуация не имеет ко мне отношения.
Если бы я сам участвовал в этом сражении, то уделял бы ему больше внимания. Но такие вопросы нужно задавать тем двум гонщикам, что ведут борьбу сейчас.
Тем не менее, я не думаю, что проведя сравнение вы увидите сильную разницу между тем, что происходит сейчас, и сезоном-2021», – рассказал Хэмилтон.
Ферстаппен пытается нарочно вынести Норриса ради титула «Ф-1»? У него план на аварию?
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