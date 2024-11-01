Ферстаппен пытается нарочно вынести Норриса ради титула «Ф-1»? У него план на аварию?

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«Ф-1» просто пылает: отчаянная борьба Макса Ферстаппена против Ландо Норриса вызывает недоумение едва ли не у всех – от фанатов и гонщиков до самих судей. Последним даже пришлось пересмотреть инструкции по борьбе на трассе после активных обсуждений с пилотами.

«На мой взгляд, стюарды полностью поддерживают необходимость изменений [в правилах и инструкциях]. Наше мнение следующее: думаю, в основном обсуждение свелось к тому, что [ФИА] хотела подождать до сезона-2025, сохранить последовательность в этом году. Я бы сказал, 19 из 20 гонщиков заявили: «Ну, если правила неверные, давайте изменим их сегодня», – рассказал директор Ассоциации гонщиков Гран-при и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Что же такого сделал Макс? Для начала выдавил Норриса на 52-м круге Гран-при США, из-за чего штраф получил сам Ландо: судьи посчитали, что «Макларен» прошел «Ред Булл» за пределами трассы и накинули ему 5 секунд – это позволило проигравшему борьбу Ферстаппену сохранить подиум.

Перед следующей гонкой ФИА действительно скорректировала гайдлайн , но Макса это не остановило: в Мехико он вновь выдавил Ландо при обороне, пропустил его вперед, а после совершил жесткий нырок в седьмом повороте. Норрису некуда было деваться, пришлось отруливать. На этот раз стюарды выписали сразу два 10-секундных штрафа – и оба Максу.

И оба маневра выглядят очень... Бескомпромиссно. Словно действующий чемпион посылал четкое послание: «не отступишь – будет крэш».

Оцените реакцию Ферстаппена:

«По правде говоря, 20 секунд это много, но я не собираюсь ныть из-за этого. Не буду делиться своим мнением.

По-моему, инцидент в четвертом повороте под знаком вопроса, насчет второго штрафа – что есть, то есть. Честно, оба момента не моя проблема. Проблема в том, что мы [«Ред Булл»] слишком медленные и потому я оказываюсь в таких ситуациях. Вот в чем моя проблема.

В конце концов каждый говорит за себя. Конечно, можно рассуждать о том, могут ли правила стать лучше – может, да, а может, нет. Все всегда одно и то же. Я пилотирую так, как считаю нужным . На прошлой неделе все было в порядке. На этой я получил 20-секундный штраф. Что есть, то есть. Жизнь продолжается, знаете ли».

То есть самого Макса в плане борьбы все устраивает. Его больше волнует просевший темп болида – это и есть причина таких жестких маневров, как уверяет сам нидерландец :

«Проблема в том, что тебя зачастую ставят в такое положение и заставляют оказаться в такой ситуации, когда тебе не хватает скорости. Когда ты слишком медленный. Но легко я не сдамся.

В конце концов неважно, согласен я с этими штрафами или нет – хотя 20 секунд штрафа это очень много. Главная проблема сегодня, которая действительно вызывает беспокойство – это наш слабый гоночный темп. Он не слишком хорош и нам нужно многое проанализировать. Даже не будь этих штрафов, у нас не было бы ни единого шанса побороться за победу.

И нет, я не беспокоюсь за титул. Это была плохая для нас гонка, но я также знаю, что мы способны на гораздо большее, чем то, что сейчас показываем. И нам нужно к этому стремиться».

«Не беспокоюсь за титул» – а правда ли это? После Гран-при Мехико отрыв Ферстаппена от Норриса составил всего 47 очков – перед двумя спринтами (в Бразилии и Катаре) и четырьмя гонками, а «Ред Булл» все никак не обретет стабильность, в отличие от «Макларена». Да и нынешняя система очков вполне позволяет отыграть такое количество.

Потому многие полагают, что Ферстаппен вполне готов намеренно довести дело до аварии с Норрисом – ведь даже обоюдный сход просто сохранил бы отрыв и резко увеличил бы шансы нынешнего лидера. И вроде бы похоже на правду – Макс даже на редкость хладнокровно воспринял оба штрафа, как будто знал, на что идет.

Ферстаппена единодушно признали виновным – даже отец с командой

В той или иной степени действия нидерландца раскритиковало сразу несколько экспертов и весомых фигур в мире «Ф-1»: все они сходятся в том, что Макс перегибает, но вот отношение к этому у них разное.

Экс-пилот «Ф-1» и эксперт Sky Sports Мартин Брандл считает, что такие маневры бьют по репутации пилота «Ред Булл» и губят его наследие :

«Знаю, что Макса не заботит мнение окружающих, но, когда он так пилотирует, это расстраивает. Он многократный чемпион, у него в одном мизинце больше таланта, чем у большинства из нас, но его наследие будет испорчено таким отношением к спорту – и от этого становится досадно».

Другой бывший пилот Хуан-Пабло Монтойя , известный своим жестким пилотажем, наоборот, уверен, что тактика Ферстаппена верна . Да, она выходит за рамки правил, но зато отбирает очки у его соперника за титул:

«Макс – задира. Как гонщику вам хочется видеть совсем не это. Но на самом деле это довольно умная тактика. И Макс больше привык к борьбе с такими ребятами, как Льюис Хэмилтон, которые не останавливались ни перед чем, чтобы вывести его из игры.

Если Макс осознает, что ему не хватает скорости, он будет вывозить Норриса с трассы, врезаться в него и тем самым отбирать очки. А если ему не понадобится этого делать, он просто будет уезжать вперед и зарабатывать очки. Это все что ему нужно делать. Так что выиграть титул в такой ситуации Ландо будет трудно».

Руководителю «Мерседеса» Тото Вольффу такой накал вообще напомнил о еще более напряженном сезоне-2021 , когда Макс столь же жестко боролся с Хэмилтоном:

«Для меня это дежавю, только речь уже не о нас, а о Ландо Норрисе. Хотя вражда между Норрисом и Ферстаппеном не такая серьезная, как между Льюисом Хэмилтоном и Ферстаппеном или «Ред Булл» в 2021 году. Думаю, это очень хорошее решение стюардов, оно дает понять на будущее, что грязный пилотаж больше не разрешен. Так что громадный штраф в 20 секунд – правильный прецедент, чтобы такого не повторялось в будущем».

Чемпион 1996 года Дэймон Хилл сравнил Ферстаппена с Сенной и настоял на том, что намеренные выдавливания идут вразрез с природой «Ф-1»:

«На публике [шеф «Ред Булл»] Кристиан Хорнер всегда защищает Макса Ферстаппена. Не было ни одного случая, когда бы он согласился с общим мнением [в подобной ситуации]. И создается впечатление, что Максу дозволено делать все, что только заблагорассудится.

Его команда никогда не будет критиковать стиль пилотажа Макса. И когда вы участвуете в соревнованиях, подобная тактика публичных высказываний – это нормально. Но на самом деле в какой-то момент внутри команды должно состояться обсуждение ситуации. Потому что команда несет ответственность в том числе за поведение своего пилота.

Айртон Сенна тоже мог действовать очень жестко и агрессивно, использовать спорные тактики. И во времена его выступлений это тоже ставилось под сомнение. Я собираюсь на Гран-при Бразилии, так что не хочу расстраивать фанатов Айртона (смеется), но они и сами знают, что он был жестким гонщиком и иногда гнев в нем брал вверх.

И именно в таких случаях ФИА и стюарды должны вмешиваться в ситуацию. Должны сказать: «Да, хорошо, нам нужно соперничество, нужны яростные противостояния, но это нужно держать под контролем».

Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание. Нельзя пытаться удерживать свою позицию любыми способами – выбивая соперников, или не оставляя им место только потому, что ты не хочешь, чтобы тебя обогнали. Поэтому должен быть способ дисциплинировать гонщиков.

Если Макс продолжит в том же духе, то у людей еще долго будут возникать вопросы относительно того, разумно ли все это. У Макса так много таланта, так много мастерства. И он способен побеждать своих соперников за счет этого мастерства, это не должно превращаться в гонки на выживание».

Как сказал Хилл, Хорнер и впрямь защитил Макса: даже принес телеметрию на собственную пресс-конференцию как доказательство того, что Норрис тормозил позже (правда, затем издание PlanetF1 оспорило данные руководителя «Ред Булл» ). Но даже так Кристиан не стал излишне препираться и все-таки признал , что Ферстаппен заслужил штраф:

«Макс всегда будет агрессивно пилотировать в рамках того, что он воспринимает как правила. Если переходишь эту черту, то, конечно, получаешь штраф . Я просто боюсь, что мы чрезмерно усложняем правила, и все, что я могу приветствовать, – конструктивное обсуждение между пилотами и стюардами: «Впереди четыре напряженные гонки. Что разрешено, а что нет?», – прояснил Хорнер.

В другом интервью он отдельно высказался о борьбе с Норрисом. Кристиан попытался списать действия своего пилота на обиду за невозврат британцем позиции после борьбы в четвертом повороте, но даже так согласился с наказанием:

«Думаю, Макс ожидал, что Ландо вернет позицию. Да, он нырнул по внутренней, и оба выехали широко. В конечном счете я могу понять – выдавливание машины, за это полагается штраф . Но потенциально было разочарование из-за того, что Ландо не вернул позицию. Такие вещи идут по нарастающей».

Что уж там, даже отец трехкратного Йос Ферстаппен в защитной речи не осудил наказание Макса:

«Норрис теперь может начать думать, что в следующий раз ему нужно будет действовать аккуратнее. Если разбирать эпизоды воскресной гонки, то во втором случае Макс и правда, вероятно, немного переусердствовал .

Однако Норрис сам позволил этому случиться с ним. Можно сколько угодно рассуждать об обстоятельствах, это ничего не изменит. Максу нужно пилотировать так, как ему того хочется. Он должен действовать именно так, потому что прямо сейчас его машина недостаточно хороша – а он делает все возможное, чтобы выиграть титул.

Но Макс не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что так решили несколько стюардов, которые его недолюбливают [на Гран-при Мехико представителем от гонщиков в коллегии стюардов был Джонни Херберт, а также Тим Майер, сын Эдварда Майера, одного из основателей «Макларена»]».

Да, в «Ред Булл» полностью согласны только со вторым штрафом (первый у них под вопросом) – но это все равно удивительно. Обычно команда (включая отца Макса) до конца отстаивает полную невиновность своего пилота, но, похоже, в этот раз не вышло – виновник инцидентов слишком очевиден.

А что Норрис и «Макларен»?

Ландо очень либерален: прощает Максу случай в США и верит в его честность :

«Не считаю, что в Остине нужно было кого-либо наказывать. Скажем так, мы оба в каком-то смысле сделали что-то не то. Есть ощущение, что меня заставили переступить черту. Большая часть пилотов считает так же – поэтому вы слышали разговоры об изменениях в правилах после прошлого уик-энда. Причина в том, что есть общий консенсус – то, что произошло тогда, не было правильным.

Мексика – другой уровень в обоих случаях. Я был впереди Макса в зоне торможения, на апексе. Я избегал столкновения. Вот в чем разница. Может, он считает иначе, но, на мой взгляд, это был перебор, и, очевидно, стюарды согласились. Я не рассматриваю это как победу или что-то такое, скорее надеюсь, что Макс поймет – он зашел слишком далеко.

Я всегда сражался честно. Я такой. Может, иногда я проигрывал, поскольку был слишком честным, недостаточно агрессивным – надо найти баланс. Я буду делать то, что могу, буду бороться честно. Если он не будет, все сложится как сегодня. Но, думаю, он хочет сражаться честно. Полагаю, он получает удовольствие от такой борьбы».

Вообще позиция Норриса в плане борьбы с Ферстаппеном меняется в зависимости от положения в чемпионате: еще в конце сентября британец заверял, что ему нечего терять, так как отставание от пилота «Ред Булл» слишком велико.

«По-прежнему он может потерять [титул], не я. В данный момент мне все еще нечего терять», – уверял Ландо перед гонкой в Сингапуре.

Однако после Мексики риторика кардинально поменялась :

«У него очень выгодное положение в чемпионате. Он далеко впереди. Терять ему нечего. Кто-то может сказать, что все наоборот, что ему есть что терять, в отличие от меня. Но это не так. Для меня это не так. Я сосредоточен на себе, делаю свое дело, и сегодня получилось хорошо. И я доволен – доволен всем уик-эндом. Но не моя работа – контролировать его. Он умеет пилотировать. Уверен, он понимает, что сегодня немного перешел грань».

Откуда такой разворот на 180 градусов? Скорее всего, дело в Кубке Конструкторов: в последних двух гонках «Феррари» показала невероятный темп и финишировала на подиуме обоими болидами: Шарль Леклер и Карлос Сайнс одержали по победе. Все это позволило Скудерии значительно приблизиться к «Макларену» в командном зачете:

В Уокинге явно не хотят упустить шанс хотя бы на один титул (последний раз «Макларен» брал Кубок в 1998-м), особенно после долгих лет страданий в середняках. Команда наконец вернулась в топ и хочет закрепиться. Победа – блестящая возможность заявить об этом.

Для этого нужно избегать ненужных рисков. Вероятно, потому Ландо и отруливает от Макса и ведет себя максимально сдержанно. Все-таки шансы взять Кубок Конструкторов намного реалистичнее титула Норриса.

Настрой команды очевиден после слов руководителя «Макларена» Андреа Стеллы:

«Сигнал, который мы послали Ландо, был таким: «У нас есть темп. Если получится опередить его [Ферстаппена] – давай это сделаем». Как я уже сказал, мы понимали, что на какой-то стадии способны сразиться с «Феррари», и позади Макса мы теряли время.

Но, разумеется, Ландо понимал, что обгон нужно совершить безопасным образом – об этом не стоило и напоминать. Мы сражаемся на двух фронтах: и за чемпионат гонщиков, и за командный чемпионат. Когда ввязываешься в такие битвы, нужно думать и о том, и о другом, нам надо финишировать в гонках.

Но это было очевидно. Мы обстоятельно обсудили с пилотами наши цели до старта, и не было необходимости повторять это Ландо».

В борьбе Ферстаппена нет ничего неожиданного: он всегда таким был

На Гран-при Австрии этого года Макс действовал против Норриса даже жестче (хотя отрыв в чемпионате был еще больше): дошло до прямого контакта и схода Ландо из-за полученных повреждений.

После инцидента Мартин Брандл высказал такую мысль :

«Что меня встревожило, так этот тот факт, что после контакта, когда оба ковыляли по треку, Ферстаппен явно пытался заблокировать Норриса и столкнуться с ним по возможности. Мои комментарии и эти колонки навощены лирикой о таланте Макса, и я остаюсь при своем мнении: он один из лучших, кого я видел за 40 лет.

Я также говорил, что он успокоился, повзрослел и с тремя титулами в кармане ведет более расчетливую игру. Но это оказалось тонким налетом, поскольку в данной гонке вернулся вполне себе Макс 1.0 и всплыли его стандартная пилотажная тактика и отрицания».

Что за Макс 1.0? Это тот самый, что одолел Хэмилтона в 2021-м в невероятно жесткой борьбе. Ферстаппен тогда делал все, лишь бы пройти Льюиса или не дать пройти себя. Как, например, в Италии:

Или в Бразилии, после которой судьям дали более четкие критерии для оценивания инцидентов:

Теперь же, кажется, второй версии Макса никогда не существовало – Макс всегда был версией 1.0. Просто предыдущие два сезона у него не было необходимости переходить к экстремальным мерам и идти до абсолютного конца: болид «Ред Булл» ехал слишком хорошо, и Ферстаппен практически с первых кругов улетал в отрыв. Но даже так времена дерзкий пилотаж проявлялся. Самый яркий момент – инцидент с Хэмилтоном: снова в Бразилии, но только в 2022-м. За этот контакт нидерландец получил 5 секунд:

Еще вспоминается грубое выдавливание Леклера на старте прошлогодней гонки в Лас-Вегасе – Максу тогда дали те же 5 секунд:

Но опять же, в рамках последней пары лет это все скорее исключения, ведь примерно с начала второй половины 2022-го Ферстаппену практически не приходилось жестко бороться за счет супербыстрого болида (в том же сезоне-2023 Макс выиграл 19 гонок из 22-х, в большинстве случаев с весомым отрывом).

Из-за такого доминирования создалось ложное ощущение, что Макс достиг зрелости и чистоты в пилотаже – вот многие и подзабыли, что из себя представляет истинный стиль нидерландца. Потому стоило борьбе за титул возродиться (даже в таком зачаточном состоянии, как сейчас), и Макс тут же напомнил публике о себе (по факту он сделал это еще Австрии).

К тому же, тему здорово разгоняют Норрис и нынешний «Макларен» – прямо в стиле Жака Вильнева в 1997-м, когда канадец с середины сезона начал предрекать попытку нарочного крэша со стороны Михаэля Шумахера. Как-никак они новички в чемпионской схватке, а потому могут весьма резко и с непониманием относиться к действиям Ферстаппена. А вот для того же Хэмилтона пилотаж нидерландца совсем не новость :

«Подобное всегда было серой зоной. Поэтому ему так долго сходило это с рук. Пожалуй, нужно внести какие-то изменения, безусловно. Кроме того, есть некоторая непоследовательность при принятии решений от уик-энда к уик-энду – разумеется, это зависит от состава стюардов.

Со мной много раз такое было в борьбе с Максом. Нельзя разрешать просто запускать болид на внутреннюю, оказываться впереди, затем выезжать за пределы трассы и все равно сохранять позицию. Интересно, что это обсуждают сейчас, ведь то же происходило со мной в 2021 году…» – сказал Льюис.

Что же касается самого Ферстаппена, то на пресс-конференции в Бразилии он был краток :

«Я уже достаточно опытный гонщик. Это мой десятый сезон в «Формуле-1». Так что, думаю, я знаю, что делаю» .

То есть никаких изменений в пилотаже Ферстаппена ждать не стоит. Значит ли это, что он готов пойти на аварию? Намеренно Макс не ринется на таран и не устроит обоюдный сход (он отчаянный, но не глупый, а потому понимает, что за такое крайне неспортивное поведение может получить дисквалификацию, возможно, лишится части очков, насобирает штрафных баллов на бан на Гран-при...).

Но отказываться от нынешнего подхода Макс тоже не собирается, а потому дальше явно будет еще не один пограничный или явно наказуемый инцидент. А если дело дойдет до совместного схода с Норрисом (к примеру, если Ландо выйдет на эмоции и не станет отруливать), то Ферстаппен явно не расстроится.

Потенциальный контакт ожидается и на спринтерском лотерейном Гран-при Бразилии. Ферстаппена ждет замена мотора и прорыв вперед сквозь пелотон. Если темп позволит добраться до Норриса, то можно ждать третьего, кульминационного, раунда споров.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Jared C. Tilton, Rudy Carezzevoli, Lars Baron