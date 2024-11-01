Хэмилтон проедет в «Макларене» Сенны в Бразилии: «Это должно было стать сюрпризом. Я появился бы в шлеме Айртона – выглядело бы, словно это он»
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон во второй раз проведет демонстрационные заезды в болиде Айртона Сенны и впервые после ухода из «Макларена» в 2012 году будет пилотировать машину британской команды.
Заезды состоятся в субботу, после спринта на Гран-при Сан-Паулу. Хэмилтон будет управлять «Маклареном» MP4/5B, чемпионским болидом Сенны 1990 года.
Семикратный чемпион «Формулы-1» сообщил, что его появление за рулем культовой машины должно было стать сюрпризом.
«Я никогда в жизни не думал, что получу возможность управлять болидом Сенны тут. У меня есть шлем, просто его шлем, сделанный для меня – но не знаю, будем ли мы его использовать.
Но изначально надежда состояла в том, что это станет сюрпризом. У меня был белый комбинезон и его шлем, я бы появился, проехал круг, и выглядело бы, словно это он. Однако здесь невозможно сохранять секреты втайне.
Менеджер сообщил мне, и я ухватился за эту возможность. Когда я был в «Макларене», то получил шанс пилотировать MP4/4 в Сильверстоуне – это было что-то невероятное.
Когда думаешь о том, чтобы управлять болидом тут, вспоминаешь гонки, которые он выигрывал, держал флаг – безусловно, это будет эмоциональный опыт. Надеюсь, зрители придут посмотреть», – отметил Хэмилтон, получивший почетное гражданство Бразилии.
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