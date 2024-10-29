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«Пирелли» посвятила Сенне трофей за поул и кепки призеров Гран-при Сан-Паулу

«Пирелли» продемонстрировала особые призы для бразильского этапа «Формулы-1».

В 2024 году исполнилось 30 лет с момента гибели трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны.

Итальянская компания совместно с Институтом Айртона Сенны подготовила особый трофей для обладателя поул-позиции – в национальных бразильских цветах и с логотипом гонщика.

В той же тематике выполнены кепки призеров Гран-при Сан-Паулу.

«Пирелли» отметила, что таким образом «отдает дань уважения пилоту, которого всегда будут помнить не только бразильцы, но и все те, кто любит «Формулу-1».

Этап в Интерлагосе пройдет с 1 по 3 ноября.

Сериал Netflix о великом чемпионе «Ф-1» Айртоне Сенне: что известно?

Фото: сайт «Пирелли»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoАйртон Сенна
Гран-при Бразилии
Пирелли
logoФормула-1
logoстиль
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