«Пирелли» посвятила Сенне трофей за поул и кепки призеров Гран-при Сан-Паулу
«Пирелли» продемонстрировала особые призы для бразильского этапа «Формулы-1».
В 2024 году исполнилось 30 лет с момента гибели трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны.
Итальянская компания совместно с Институтом Айртона Сенны подготовила особый трофей для обладателя поул-позиции – в национальных бразильских цветах и с логотипом гонщика.
В той же тематике выполнены кепки призеров Гран-при Сан-Паулу.
«Пирелли» отметила, что таким образом «отдает дань уважения пилоту, которого всегда будут помнить не только бразильцы, но и все те, кто любит «Формулу-1».
Этап в Интерлагосе пройдет с 1 по 3 ноября.
Сериал Netflix о великом чемпионе «Ф-1» Айртоне Сенне: что известно?
Фото: сайт «Пирелли»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости