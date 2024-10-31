Льюис Хэмилтон о шансах Норриса на титул: «Ландо будет непросто, но с учетом силы «Макларена» я бы не назвал задачу невозможной»

Хэмилтон оценил шансы Норриса в борьбе за титул.

Пилот «Мерседеса » считает, что у Ландо остаются шансы на победу в чемпионате, несмотря на серьезное отставание по очкам от Макса Ферстаппена в общем зачете:

«Надеюсь, здесь мы сможем повторить уровень выступлений последней гонки, который был весьма позитивным. Хотя у нас были и негативные моменты – это и авария Джорджа Расселла, и мой плохой старт, хоть потом мы и смогли прибавить. Посмотрим, как все пойдет в этот раз, а также как скажется фактор нового асфальта.

Что касается моего будущего, то я, разумеется, посматриваю на то, что происходит вокруг меня. На старте сезона «Ред Булл » опережал всех на секунду на круге, а потом «Макларену » удалось невероятным образом отыграться, да и «Феррари» добились великолепного прогресса.

После доминирования Макса в последние годы то, что происходит сейчас – это отличные новости для «Формулы-1». При этом Ландо Норрису [для победы в чемпионате] нужно отыгрывать примерно по 11 очков за уик-энд, что сделать весьма непросто. Хотя с учетом силы нынешнего «Макларена» я бы не назвал задачу невозможной».

Также Хэмилтона спросили, что он думает о карьерных перспективах Франко Колапинто:

«Я считаю, что он выступает просто невероятным образом. Ведь в этом спорте гонщикам обычно везет с тем, что их постепенно готовят к переходу в «Ф-1». А этот парень запрыгнул в кокпит болида в последний момент. И с первой же гонки начал бороться очень жестко, но при этом честно. Если бы мой голос мог что-то решать, я бы сказал, что он определенно должен выступать в «Формуле-1» в следующем году».

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