Льюис Хэмилтон о шансах Норриса на титул: «Ландо будет непросто, но с учетом силы «Макларена» я бы не назвал задачу невозможной»
Хэмилтон оценил шансы Норриса в борьбе за титул.
Пилот «Мерседеса» считает, что у Ландо остаются шансы на победу в чемпионате, несмотря на серьезное отставание по очкам от Макса Ферстаппена в общем зачете:
«Надеюсь, здесь мы сможем повторить уровень выступлений последней гонки, который был весьма позитивным. Хотя у нас были и негативные моменты – это и авария Джорджа Расселла, и мой плохой старт, хоть потом мы и смогли прибавить. Посмотрим, как все пойдет в этот раз, а также как скажется фактор нового асфальта.
Что касается моего будущего, то я, разумеется, посматриваю на то, что происходит вокруг меня. На старте сезона «Ред Булл» опережал всех на секунду на круге, а потом «Макларену» удалось невероятным образом отыграться, да и «Феррари» добились великолепного прогресса.
После доминирования Макса в последние годы то, что происходит сейчас – это отличные новости для «Формулы-1». При этом Ландо Норрису [для победы в чемпионате] нужно отыгрывать примерно по 11 очков за уик-энд, что сделать весьма непросто. Хотя с учетом силы нынешнего «Макларена» я бы не назвал задачу невозможной».
Также Хэмилтона спросили, что он думает о карьерных перспективах Франко Колапинто:
«Я считаю, что он выступает просто невероятным образом. Ведь в этом спорте гонщикам обычно везет с тем, что их постепенно готовят к переходу в «Ф-1». А этот парень запрыгнул в кокпит болида в последний момент. И с первой же гонки начал бороться очень жестко, но при этом честно. Если бы мой голос мог что-то решать, я бы сказал, что он определенно должен выступать в «Формуле-1» в следующем году».
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