Квалификация и гонка на Гран-при Бразилии могут пройти в дождевых условиях

На Гран-при Бразилии ожидается дождь.

По предварительному прогнозу, шанс дождя в пятницу будет минимальным – за счет чего команды должны получить возможность в штатном режиме провести практику, а также квалификацию к спринту.

В то же время в субботу и в воскресенье дождь с очень высокой долей вероятности ожидается во второй половине дня. Как следствие, субботняя квалификация и воскресная гонка могут пройти полностью в дождевых условиях.

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