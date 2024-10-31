Квалификация и гонка на Гран-при Бразилии могут пройти в дождевых условиях
На Гран-при Бразилии ожидается дождь.
По предварительному прогнозу, шанс дождя в пятницу будет минимальным – за счет чего команды должны получить возможность в штатном режиме провести практику, а также квалификацию к спринту.
В то же время в субботу и в воскресенье дождь с очень высокой долей вероятности ожидается во второй половине дня. Как следствие, субботняя квалификация и воскресная гонка могут пройти полностью в дождевых условиях.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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