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Дэвид Култхард: «Ферстаппен – современный Шумахер. Не ожидаю, что Макс хоть как-то изменится»

Култхард убежден, что Ферстаппен продолжит действовать агрессивно.

Бывший пилот «Ред Булл» Дэвид Култхард высказался о нарушениях Макса Ферстаппена на Гран-при Мехико в борьбе с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, назвав нидерландца «современным Михаэлем Шумахером».

«Он готов раздвигать границы, чтобы найти пределы правил. Думаю, это в его ДНК. Часть его успеха заключается в том факте, что каждый пилот знает: с огнем нужно сражаться огнем.

Полагаю, штрафы были неизбежными после обсуждений ситуации в Остине, но я ни на мгновение не думаю, что Макс поступит иначе, если подобное повторится.

В болиде надо принимать решения за доли секунды, и до апекса ты не знаешь, кто окажется впереди. Единственный способ узнать – проверить, так что я не ожидаю, что он хоть как-то изменится. Он просто отличается от других. Каждому спорту нужны фавориты, плохие парни, а также все, кто между ними», – заявил британец в подкасте Formula for Success.

Макс Ферстаппен: «С Шумахером объединяет то, что я всегда буду выкладываться по полной ради побед»

Какая же лотерея ждет «Ф-1» в Бразилии! Ферстаппен – №5 в рейтинге фаворитов, но в кого же верят?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМихаэль Шумахер
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
logoДэвид Култхард
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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