Эдди Джордан: «Садясь за руль болида, Ферстаппен превращается в настоящего демона. Надевает шлем и у него сразу отрастают рога»

Джордан сомневается в будущем изменении Ферстаппена.

Бывший владелец команды «Ф-1» считает, что Макс и дальше продолжит действовать максимально жестко в борьбе на трассе.

«Да, на этапе в Мехико Макс действовал очень жестко. Мы все знаем, что порой он ведет себя как переодетый Михаэль Шумахер.

Садясь за руль болида, Макс превращается в настоящего демона. Надевает шлем и у него сразу отрастают рога. Мимо него никто не пройдет.

И я думаю, что в Мехико стюарды выдали ему отрезвляющую оплеуху. Надеюсь, Макс извлечет урок из случившегося, поскольку некоторые из его поступков нам всем вряд ли бы хотелось видеть.

Но, как бы то ни было, таков уж Макс. Это его стиль, он вот так ведет себя в гонках. И не собирается меняться. Вероятно, это досталось ему от Йоса», – рассказал Джордан.

«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все – и грядет еще один

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!