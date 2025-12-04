Фото
Леклер потрогал чемпионский трофей перед Гран-при Абу-Даби

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ознакомился с кубком, который после Гран-при Абу-Даби достанется одному из претендентов на чемпионство.

В ближайшее воскресенье титул «Формулы-1» разыграют гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри и лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

На пресс-конференции перед этапом монегаск прикоснулся к трофею и внимательно его рассмотрел.

«Феррари» досрочно стала 4-й в Кубке конструкторов. У Скудерии 0 побед в 2025-м, у Хэмилтона – 0 подиумов и поулов

Фото: соцсети Люка Смита

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoОскар Пиастри
logoФеррари
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
