Леклер потрогал чемпионский трофей перед Гран-при Абу-Даби

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ознакомился с кубком, который после Гран-при Абу -Даби достанется одному из претендентов на чемпионство.

В ближайшее воскресенье титул «Формулы-1» разыграют гонщики «Макларена » Ландо Норрис и Оскар Пиастри и лидер «Ред Булл » Макс Ферстаппен .

На пресс-конференции перед этапом монегаск прикоснулся к трофею и внимательно его рассмотрел.

«Феррари» досрочно стала 4-й в Кубке конструкторов. У Скудерии 0 побед в 2025-м, у Хэмилтона – 0 подиумов и поулов

Фото: соцсети Люка Смита