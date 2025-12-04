Макс Ферстаппен о чемпионском трофее: «У меня четыре таких дома»
Ферстаппен высказался о кубке, который может завоевать в пятый раз.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о чемпионском трофее.
На Гран-при Абу-Даби четырехкратный обладатель титула сразится за кубок с гонщиками «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.
«Я очень расслаблен, терять мне нечего. Я наслаждаюсь тем, что нахожусь тут, получаю удовольствие от работы с командой во второй половине сезона.
Трофей тот же, у меня четыре таких дома. Я уже достиг всего, чего хотел», – произнес нидерландец на пресс-конференции, сидя рядом с призом. Норрис и Пиастри отреагировали на реплику Ферстаппена улыбкой.
Все расклады финала «Ф-1»: кто фаворит Гран-при Абу-Даби и битвы за чемпионство?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
