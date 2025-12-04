Макс Ферстаппен о чемпионском трофее: «У меня четыре таких дома»

Ферстаппен высказался о кубке, который может завоевать в пятый раз.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мыслями о чемпионском трофее.

На Гран-при Абу-Даби четырехкратный обладатель титула сразится за кубок с гонщиками «Макларена » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри .

«Я очень расслаблен, терять мне нечего. Я наслаждаюсь тем, что нахожусь тут, получаю удовольствие от работы с командой во второй половине сезона.

Трофей тот же, у меня четыре таких дома. Я уже достиг всего, чего хотел», – произнес нидерландец на пресс-конференции, сидя рядом с призом. Норрис и Пиастри отреагировали на реплику Ферстаппена улыбкой.

