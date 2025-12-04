  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Не стану просить Пиастри меня пропустить. Если Ферстаппен победит из-за этого, так тому и быть»
Ландо Норрис: «Не стану просить Пиастри меня пропустить. Если Ферстаппен победит из-за этого, так тому и быть»

Норрис сообщил, что не будет просить Пиастри об услуге в Абу-Даби.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о том, обсуждали ли в команде сценарий, при котором Оскар Пиастри уступит позицию в конце Гран-при Абу-Даби.

Норрис опережает соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 12 очков, а напарника – на 16. На заключительном этапе возможны ситуации, когда размен позиций принесет титул британской команде, а отказ от командных приказов подарит титул Ферстаппену.

«Нет, это не обсуждалось.

Откровенно говоря, мне бы очень этого хотелось, но не думаю, что я стану просить. Это дело Оскара. Не считаю, что я вправе просить.

То же самое, если бы ситуация была обратной. Пропустил бы я его или нет? Лично я думаю, что пропустил бы – мне кажется, я просто такой. Решать не мне, и я не стану просить, потому что не считаю, что это справедливая просьба.

В то же время, если все так закончится и Макс победит, так тому и быть. Я поздравлю его и буду ждать следующий год. Это ничего не меняет. Это не меняет мою жизнь. Значит, он заслужит больше, чем мы», – сообщил лидер сезона.

Все расклады финала «Ф-1»: кто фаворит Гран-при Абу-Даби и битвы за чемпионство?

Величие финала «Ф-1»: битва супергонщика с доминаторами года

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
