Карлос Сайнс: «Абу-Даби – трасса Норриса. Победа Ландо в 2024-м до сих пор причиняет боль»

Сайнс сделал прогноз на решающую гонку сезона.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс напомнил о победе гонщика «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Абу -Даби-2024 перед гонкой 2025 года.

Тогда британец не позволил Сайнсу, выступавшему за «Феррари », и Шарлю Леклеру принести Скудерии Кубок конструкторов.

Норрис опережает соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена на 12 очков перед заключительным заездом года и напарника Оскара Пиастри – на 16.

«У меня есть интерес, очевидно, и я буду следить очень внимательно.

Кроме того, думаю, все знают, как хорошо мы ладим с Ландо, и, конечно, я желаю Ландо наилучшего исхода. Я также очень уважаю Макса и Оскара и желаю им удачи.

На мой взгляд, Абу-Даби – трасса Ландо. Для него плюс, что финал проходит на этом треке. Я был его напарником, и это один из лучших автодромов для него. А его победа в прошлом году, когда он опередил меня, до сих пор причиняет боль. Он провел гонку в доминирующем стиле, и это трасса Ландо, трасса «Макларена» – это играет им на руку.

Но когда остался последний уик-энд, и тебе нужно финишировать на подиуме – такая задача не бывает простой, даже за рулем «Макларена». Считаю, ему нужно будет провести идеальный уик-энд. Учитывая, как здорово Ландо справлялся с давлением в последнее время, он на это способен», – заявил Карлос.

