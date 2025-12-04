  • Спортс
  • Лео Туррини: «Ферстаппен заставил «Ред Булл» извиниться перед Антонелли. Макс – лучший друг Кими в паддоке»
Лео Туррини: «Ферстаппен заставил «Ред Булл» извиниться перед Антонелли. Макс – лучший друг Кими в паддоке»

Туррини заявил, что Ферстаппен вступился за Антонелли после атак «Ред Булл».

Итальянский журналист Лео Туррини утверждает, что извинения «Ред Булл» перед пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стали следствием действий Макса Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко и гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе обвинили Антонелли в намеренном пропуске соперника из «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Катара. Позже «Ред Булл» и Марко извинились перед итальянцем.

«Небольшая ошибка Гарри Поттера из Болоньи позволила Норрису отыграть два важных очка в чемпионате.

Невероятно, но Гельмут Марко, босс «газировочных», и инженер Ламбьязе, доверенный человек Ферстаппена в боксах, восприняли это крайне болезненно, обвинив Кими в том, что он намеренно помог пилоту «Макларена».

Смешная нелепость – в духе тех глупостей, которые отравляют интернет. Полная чушь, которая, к сожалению, спровоцировала идиотов за клавиатурами. Антонелли завалили оскорблениями.

К слову: Ферстаппен – лучший друг Кими в паддоке. В итоге все закончилось тем, что Супермакс заставил свою команду публично извиниться перед итальянцем за несправедливое подозрение», – написал Туррини.

«Так мог подумать только безмозглый». «Мерседес» подарил два очка Норрису ради титула «Ф-1»?

«Мерседес» обнаружил более 1100 комментариев с оскорблениями и угрозами под постами Антонелли после Гран-при Катара

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
