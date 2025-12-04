Лео Туррини: «Ферстаппен заставил «Ред Булл» извиниться перед Антонелли. Макс – лучший друг Кими в паддоке»

Туррини заявил, что Ферстаппен вступился за Антонелли после атак «Ред Булл».

Итальянский журналист Лео Туррини утверждает, что извинения «Ред Булл» перед пилотом «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли стали следствием действий Макса Ферстаппена .

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко и гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе обвинили Антонелли в намеренном пропуске соперника из «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Катара. Позже «Ред Булл» и Марко извинились перед итальянцем.

«Небольшая ошибка Гарри Поттера из Болоньи позволила Норрису отыграть два важных очка в чемпионате.

Невероятно, но Гельмут Марко, босс «газировочных», и инженер Ламбьязе, доверенный человек Ферстаппена в боксах, восприняли это крайне болезненно, обвинив Кими в том, что он намеренно помог пилоту «Макларена».

Смешная нелепость – в духе тех глупостей, которые отравляют интернет. Полная чушь, которая, к сожалению, спровоцировала идиотов за клавиатурами. Антонелли завалили оскорблениями.

К слову: Ферстаппен – лучший друг Кими в паддоке. В итоге все закончилось тем, что Супермакс заставил свою команду публично извиниться перед итальянцем за несправедливое подозрение», – написал Туррини.

«Мерседес» обнаружил более 1100 комментариев с оскорблениями и угрозами под постами Антонелли после Гран-при Катара