Лео Туррини: «Ферстаппен заставил «Ред Булл» извиниться перед Антонелли. Макс – лучший друг Кими в паддоке»
Итальянский журналист Лео Туррини утверждает, что извинения «Ред Булл» перед пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стали следствием действий Макса Ферстаппена.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко и гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе обвинили Антонелли в намеренном пропуске соперника из «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Катара. Позже «Ред Булл» и Марко извинились перед итальянцем.
«Небольшая ошибка Гарри Поттера из Болоньи позволила Норрису отыграть два важных очка в чемпионате.
Невероятно, но Гельмут Марко, босс «газировочных», и инженер Ламбьязе, доверенный человек Ферстаппена в боксах, восприняли это крайне болезненно, обвинив Кими в том, что он намеренно помог пилоту «Макларена».
Смешная нелепость – в духе тех глупостей, которые отравляют интернет. Полная чушь, которая, к сожалению, спровоцировала идиотов за клавиатурами. Антонелли завалили оскорблениями.
К слову: Ферстаппен – лучший друг Кими в паддоке. В итоге все закончилось тем, что Супермакс заставил свою команду публично извиниться перед итальянцем за несправедливое подозрение», – написал Туррини.
«Мерседес» обнаружил более 1100 комментариев с оскорблениями и угрозами под постами Антонелли после Гран-при Катара