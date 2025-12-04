Алекс Палоу: «Ферстаппен взял бы титул в «Макларене» 2 месяца назад. Я бы так рано не выиграл»

Палоу поддержал заявления Ферстаппена о титуле в «Макларене».

Четырехкратный чемпион «Индикара » Алекс Палоу высказался о виртуальном титуле в «Формуле-1» в составе «Макларена » для себя и пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

Ранее нидерландец утверждал, что «с легкостью» победил бы соперников задолго до финиша сезона.

«Стал бы я чемпионом в «Макларене»? Думаю, да, но я не знаю. Наверное, я бы сражался, но предсказать невозможно. Может, я бы сел в болид и оказался на полсекунды медленнее. Я всего один раз управлял машиной – трудно сказать.

Макс в «Макларене»? Безусловно – да, да. Он выиграл бы несколько недель назад, за два месяца до конца чемпионата. Победил бы я? Отвечу: да, я бы сражался, но не выиграл бы за два месяца до конца. Только Макс бы это сделал», – заявил испанец.

Палоу судится с «Маклареном» из-за контракта, который гонщик разорвал в 2023 году.

Макс Ферстаппен: «С легкостью бы выиграл титул в «Макларене»

«Макларен» прокатил главного гонщика США с «Ф-1» и потребовал с него $20 млн через суд