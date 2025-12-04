Линдблад выступит за «Ред Булл» в практике в Абу-Даби, Иваса – за «Рейсинг Буллз»

В «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» будут замены на тренировку в Абу-Даби.

«Ред Булл» подтвердил, что пилот «Формулы-2» Арвид Линдблад займет место Юки Цуноды в первой практике перед Гран-при Абу -Даби.

Британский гонщик переходит в «Формулу-1» в следующем году и будет выступать за «Рейсинг Буллз».

«Рейсинг Буллз» также сообщили о перестановке в ближайший уик-энд. Аюму Иваса сядет за руль машины Лиама Лоусона в первой тренировке.

Каждая из команд обязана предоставлять новичкам четыре сессии свободных заездов за сезон – по два на болид.

