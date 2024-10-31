Джо Сейвард: «Готов поставить небольшую сумму на то, что в 2025 году Колапинто станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл»
Сейвард прогнозирует переход Колапинто в «Ред Булл».
Известный британский журналист в своей традиционной колонке после Гран-при Мехико подтвердил интерес «Ред Булл» к приглашению Франко Колапинто.
Ранее сообщалось, что аргентинец произвел очень сильное впечатление и с учетом того, что у него на данный момент нет места в «Ф-1» на следующий сезон, в «Ред Булл» приняли решение договориться с «Уильямсом» о его переходе.
Сейвард также отмечает, что огромная популярность Колапинто среди болельщиков в Латинской Америке должна легко компенсировать возможные финансовые потери, связанные с расставанием с Серхио Пересом, чье место и должен занять аргентинец.
«Нет никаких сомнений – в «Ред Булл» приняли решение, что им бы очень хотелось заполучить Франко Колапинто в 2025 году. У «Уильямса» есть с аргентинцем долгосрочный контракт, но команда не сможет предложить ему место за рулем болида до 2027 года – поскольку у Алекса Албон и Карлоса Сайнса есть контракты на ближайшие два года.
Сторонам еще предстоит договорить об условия, но как я слышал, в «Ред Булл» действительно готовы заплатить «Уильямсу» крупную сумму, чтобы команда освободила Колапинто от всех контрактных обязательств.
Насколько крупную? Ну, как я слышал, речь и правда идет о сумме в $20 млн. Хотя за ее точность я сейчас ручаться не готов. Тем не менее, эту сумму можно было бы считать вполне достойной компенсацией. Тем более, что у «Уильямса» в молодежной программе есть еще один перспективный пилот – Люк Браунинг. Который в следующем году будет выступать в «Формуле-2» за «Хайтек».
Что касается Колапинто и его возможной роли в системе «Ред Булл» в 2025 году – если сделка вообще состоится, то лично я был бы готов поставить не очень крупную сумму на то, что Колапинто станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл», а Лиам Лоусон продолжит выступать за «РБ» вместе с Юки Цунодой», – рассказал Сейвард.
«Ред Булл» готов выкупить у «Уильямса» контракт Колапинто за $20 млн (Джек Плой)
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